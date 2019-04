Existen personas que van vestidas siempre igual a todas partes. Todos hemos visto humanos en chándal en bodas de postín y a otros en traje en un club a altas horas de la madrugada. Gente que baja engominada a comprar el pan y otros que van a conocer a los suegros con una camisa con lamparones. Algunos los llaman librepensadores.

En realidad, son personas que en las que uno jamás puede confiar, pues si para los avatares de la vida uno siempre tiene la misma respuesta estética, imaginen la ética, que es más complicada. Hoy, antes de ver el debate, solo escuchando los preliminares orquestados por Ferreras, se tiene la sensación de que lo que sucederá no será el segundo debate electoral en 24 horas, sino Rocky IV, aquella épica cinta en la que Rocky Balboa se desplaza hasta Siberia para medirse con un boxeador soviético que antes finiquitó bíblicamente a su amigo Apollo Creed.

Hoy, en Atresmedia, Rocky es Pablo Iglesias. Así de loco se ha vuelto el mundo. Juega fuera de casa. Por eso tal vez es de los cuatro participantes el que más cambios de indumentaria ha acometido. Y algunos hasta acertados. Un jersey negro de una marca con sede en el madrileño barrio de Malasaña consagrada a la República llamada 198, sobre una camisa blanca, unos pantalones similares a los de ayer, pero algo más ajustados de los que vendrían siendo su talla. Y bueno, unos zapatos que son un desastre y que solo son justificables si tiene planteado volver a casa andando o emprender el Camino de Santiago la tercera vez que Casado o Rivera digan golpista, chupito o peregrino. Las dos Españas.

En los otros tres participantes, el azul sigue siendo el color determinante. Y como el demonio habita en los detalles, hay que recurrir a él para denotar los ajustes indumentarios de cada uno. En el caso de Albert Rivera, este martes la apuesta es por la camisa azul cielo y, albricias, una corbata que no hace moiré. Esta es de formas geométricas con cierta distancia de seguridad entre ellas y tiene los colores de Barça, que hoy podría cantar el alirón en Mendizorroza, aunque es muy dudoso que Alberto Carlos la luzca por ese motivo. Ya sabemos que él es de A, pero si B gana, le parece bien, y en el caso de que quien triunfe sea C, pues ni tan mal. Y mire, si al final es D el que arrasa, pues se le felicita y viva el vino. Por su parte, Casado, que parece de nuevo acudir directo desde alguna boda –lo de ir a los dos debates con su esposa empieza a confirmar esta sospecha–, ha apostado por la corbata granate y una camisa con un cuello que, con un pelín más de comba, podría ser un cuello Peter Pan, algo que, con lo chiquitín que se le veía ayer al lado de Sánchez, el hombre que corre 10 kilómetros sin sudar, parece un gesto totalmente contracultural en este país nuestro: reírse de uno mismo. Finalmente, Pedro Sánchez solo parece haberse cambiado la camisa. Ha llovido en Madrid, poner una lavadora era una temeridad, y no estamos para ocurrencias ni aventuras.

La de hoy es rosa, que es ese color con el que desde la izquierda se abraza el centro y desde la derecha se abrazan los desayunos de domingo con los compañeros del equipo de polo de los niños en el VIPS de la calle Ortega y Gasset. No se ha visto nada tan transversal desde los Levi’s 501. Al final, pocos cambios en una batalla a la que nos prometieron que estaban citados el Rey de la Noche, los dragones, La Montaña y Cersei Lannister. Al final, solo aparecieron los caminantes azules.