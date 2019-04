Los candidatos descargan su agenda el fin de semana para preparar los debates

La celebración de dos debates electorales consecutivos este lunes y martes ha alterado la agenda de los candidatos a la presidencia del Gobierno este fin de semana. Los líderes de los cuatro principales partidos aligeran su actividad pública este sábado y domingo para preparar los debates. En los centros de decisión de las formaciones se les da máxima importancia: en una campaña con una cifra de indecisos récord y el paréntesis de la Semana Santa se espera que estas citas determinen la recta final a las elecciones. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias liberan el domingo, mientras Albert Rivera cede el testigo a Inés Arrimadas todo el fin de semana para concentrarse en la preparación de sus estrategias. Pablo Casado será quien menos descanse, con actos ambos días.

Albert Rivera ha despejado toda su agenda y cancelado su presencia en los mítines inicialmente previstos en Alicante, este sábado, y Barcelona, el domingo. En su lugar, Inés Arrimadas, número uno de Ciudadanos por Barcelona al Congreso, le sustituye en los dos actos. El candidato está repartiendo juego con Arrimadas, con quien hace ticketelectoral. La líder de la oposición en Cataluña hace campaña por toda España y no solo en la provincia de Barcelona, la circunscripción por la que se presenta. Rivera confía en su desempeño en los debates para decantar en su favor el voto indeciso del centro derecha. Tiene a la mitad de su electorado de 2016 dudando a quién votar, según el último CIS. Rivera, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que estará en los dos debates, el de TVE y Atresmedia, insistiendo en que Sánchez ha intentado "engañar" a los medios privados y a los españoles tratando de esquivar su presencia. Por fin "la democracia ha vencido, los españoles han ganado y el periodismo también", ha subrayado al recalcar que los ciudadanos tienen derecho a elegir a su presidente en un debate o dos.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hace doblete el sábado antes de despejar la agenda de domingo a martes para concentrarse en los dos debates. Este sábado estará por la mañana en Miranda de Duero (Burgos), el único acto en Castilla y León de toda la campaña. Por la tarde llegará a Bilbao para el que se espera sea uno de los mítines centrales de la campaña. A partir del domingo, Iglesias se dedicará a preparar los debates. Con el cambio de agenda, se cancela la única visita que el dirigente tenía a Andalucía. El lunes iba a visitar Algeciras y la Línea. El miércoles retomará la campaña en Barcelona.

Pedro Sánchez ha elegido Alicante para celebrar este sábado el acto central de la campaña del PSOE. En el acto, también participarán Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, y Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y cabeza de lista al Congreso. Será el último mitin del presidente del Gobierno hasta el primero de los dos debates de la próxima semana. El candidato del PSOE había dejado libre de actos su agenda del domingo y lunes desde el momento en que anunció los destinos que recorrería durante la campaña. El escenario que barajaban los socialistas era acudir al debate a cinco, incluido Vox, el día 23. “Va a haber debate por partida doble. Vamos a ir como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. A explicar nuestras propuestas de justicia social, de convivencia y de lucha contra la corrupción”, ha afirmado Sánchez en un mitin en San Sebastián. “Espero que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, a mí me parece bien que la cadena pública y la cadena privada Atresmedia pongan el debate fuera del horario de protección infantil”, ha remarcado este viernes en San Sebastian.

El candidato del PP es quien menos descansará. Pablo Casado celebra actos todo el fin de semana. Este sábado, a mediodía, tiene un acto de campaña en Alicante junto a la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig; el candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Alicante, César Sánchez; y el presidente del PP de Alicante, José Císcar. Por la tarde, clausura otro mitin en Almansa (Albacete) junto al presidente regional del partido, Paco Núñez; la candidata número uno por Albacete, Carmen Navarro; y el alcalde de Almansa, Javier Sánchez Roselló. El domingo por la mañana el candidato también tiene previsto un acto en Toledo y no descarta añadir otros, aunque fuentes de su entorno señalaban de que iban a intentar convencerle de que descansara algo para preparar el debate. Fuentes del entorno de Casado señalan que el candidato popular no atacará a Ciudadanos durante el debate para centrarse en el "enemigo común": Sánchez y sus aliados. E insistir en la idea de que son la única alternativa a lo que llaman el "Gobierno Frankenstein". La intención del PP es forzar al líder socialista a aclarar si indultará a los independentistas procesados si finalmente son condenados, por lo que piensan repetirle la pregunta varias veces. "No puede estar dos horas ignorando las preguntas", afirman las mismas fuentes.