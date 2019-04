El PP asegura que no atacará a Rivera en los debates para centrarse en el “adversario” común

Pablo Casado saluda a unas vecinas este viernes en Pamplona. Iñaki Porto (EFE) / ATLAS

El candidato del PP a las elecciones generales, Pablo Casado, ha celebrado este viernes la decisión de Pedro Sánchez de participar finalmente en los dos debates convocados por RTVE (el 22 de abril) y Atresmedia y a los que ya se habían comprometido a asistir PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. "Sánchez solo acierta cuando rectifica", ha dicho el líder popular en Pamplona, tomando prestada la frase popularizada por el fundador del partido, Manuel Fraga, en tiempos de Felipe González: "Los socialistas solo aciertan cuando rectifican".

El presidente popular ha acusado a Sánchez de haber generado "un gran desgaste" en las instituciones públicas, como RTVE o el CIS. "Ha creado una profunda división en RTVE", insistió. Los consejos de informativos de TVE y RNE emitieron el jueves un comunicado desmarcándose de la decisión del ente público de cambiar la fecha del debate del 22, como estaba "incialmente previsto", al 23 para acomodarse a la petición de solo uno de los cuatro partidos invitados al debate: el PSOE. Finalmente, los socialistas anunciaron esta mañana que su líder acudirá a las citas.

Fuentes del entorno de Casado señalan que el candidato popular no atacará a Ciudadanos durante el debate para centrarse en el "enemigo común": Sánchez y sus aliados. E insistir en la idea de que son la única alternativa a lo que llaman el "Gobierno Frankenstein". La intención del PP es forzar al líder socialista a aclarar si indultará a los independentistas procesados si finalmente son condenados, por lo que piensan repetirle la pregunta varias veces. "No puede estar dos horas ignorando las preguntas", afirman las mismas fuentes. El PP no cree que Vox vaya a poder explotar el "victimismo" de haber sido excluido. Los populares ven más importante las "audiencias millonarias" que perderá la formación de extrema derecha y el hecho de que el partido de Santiago Abascal estará varios días fuera de foco: en la previa, durante y la moviola de cada debate.

El PP cree que Sánchez ha cometido "un gran error" al hacer "tan ostensible que solo quería debatir con Vox" y que no quería exponerse demasiado. Los populares creen que el candidato socialista llegará con un "discurso enlatado" y admiten que, mientras Sánchez está haciendo una campaña de perfil bajo, "en el burladero", ellos están arriesgándose más porque ven más fácil reconducir ese tono más duro en la última semana de campaña que subirlo al final. Fuentes próximas al líder popular creen, además, que Unidas Podemos va a empezar a atacar con dureza a Sánchez: "Han olido la sangre y ahora no van a soltar la pieza", señalan.

A su llegada a Pamplona, para una breve intervención en la plazuela de San José, ha sido aplaudido e increpado por algunos vecinos. Los que le criticaban le gritaron "¡Fuera de aquí!" y "¡payaso!". Los que le aplaudían: "¡Presidente, presidente!". Un grupo de señoras de entre 65 y 86 años se acercó a felciitarlo y entregarle una bandera de España. Nieves, Dolores, Ana, Pilar, María Jesús y Marñia Luisa lamentaban la poca publicidad que le habían dado al acto del PP. "Nos gusta mucho. Habla muy bien. ¡Y es muy guapo!", afirmaba Nieves.

Apenas varias decenas de personas presenciaron el discurso de Casado, en el que puso a Navarra Suma (la coalición formada por PP, UPN y Cs) como ejemplo de la unión de fuerzas para desalojar a Sánchez y sus aliados. "La remontada ya está aquí", repite el presidente popular desde el jueves. Las encuestas, de momento, van por otro lado. Pero Sánchez, señalan, ha cometido un error importante en el ecuador de la campaña con los debates y los populares cree que se le va a hacer muy larga.