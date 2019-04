Voto por correo: preguntas y respuestas

Hasta este miércoles, 1.310.706 de ciudadanos habían solicitado el voto por correo para las próximas elecciones generales y las autonómicas de Valencia del 28 de abril; y 450.000 ya habían sido admitidos. Andalucía (214.328), Madrid (194.129) y Comunidad Valenciana (175.466) han sido las comunidades con más peticiones; cifras que, a falta de la recogida de solicitudes de este jueves —cuando acaba el plazo para solicitarlo—, rozan las de la última convocatoria, el 26 de junio de 2016. Aquella vez, fueron las vacaciones de verano y el puente de San Juan lo que disparó las solicitudes, que pasaron de 622.000 en las anteriores (las de diciembre de 2015) a 1,4 millones.

Para gestionar ese volumen de papeletas, Correos ha hecho 4.500 contratos de refuerzo, además de poner a disposición del proceso electoral “todos los recursos organizativos, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le son encomendadas”, como han difundido en una nota de prensa, donde explican que sus funciones no se limitan a la votación por correspondencia, también reparten las tarjetas de inscripción en el censo, envían la propaganda electoral, hacen las comunicaciones a los miembros de las Mesas Electorales, envían a los Ayuntamientos los censos, recogen la documentación el día de las elecciones…

Uno de esos repartidores que trabajará durante el periodo electoral asegura que sienten la responsabilidad de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho: “Tenemos que cumplir con los plazos para que a todo el mundo llegue a tiempo a participar en la democracia. Que todo se entregue en tiempo y forma, no solo el voto por correo sino todo el resto de papeleo, es vital para que el proceso tenga garantías”. Para ello, además del refuerzo de personal, se han abierto ventanillas para agilizar el proceso, han puesto a disposición del ciudadano a sus “embajadores postales” —que se encargan de resolver las dudas— y, en general, “se han implementado todas las medidas organizativas precisas para atender el importante incremento de actividad asociado al proceso electoral”, aseguran en una circular.

A pesar de todo ello, el trabajador de Correos asegura que “la gente está un poco confusa y tienen dudas” respecto a cómo funciona la votación por correspondencia. Aquí, hacemos un repaso a las dudas más frecuentes.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo?

El jueves 18 de abril es el último día para hacerlo. “Si hoy no te ha dado tiempo, ya no podrás votar. Aquí no hay prórrogas”, apunta el repartidor.

¿Qué pasa una vez que lo he solicitado?

Tienes que esperar a que te llegue, por correo certificado, la documentación necesaria para emitir el voto. “Siempre se hace en mano y entregamos la documentación en el domicilio que se haya indicado en la solicitud. Si vamos dos veces y no hay nadie, dejamos aviso en el buzón para que la persona vaya a recogerla a la oficina que le toque por cercanía”.

¿Hasta cuándo reparte Correos esta documentación?

Los trabajadores de la empresa pública van a estar trabajando durante las vacaciones de Semana Santa: “Este Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo vamos a estar repartiendo”.

¿Qué pasa si ya no puedo recoger la documentación en esa oficina?

Explican desde Atención al Cliente que no hay ningún problema si esto sucede: “Vas a una oficina de Correos, con el DNI, el código de la solicitud y un escrito en el que pides que se envíe a otra oficina, en la que sepas que vas a poder recogerla”.

¿Llegará a tiempo?

Aseguran desde Correos que sí: “El envío se hace de forma urgente entre nuestra red de oficinas”.

Ya tengo la documentación, ¿qué hago?

Una vez que hayas decidido el voto, tendrás que meter en el sobre modelo (que te habrá llegado con la documentación) el certificado de inscripción en el censo electoral y el de votación (aquí es donde tendrás que incluir el voto); y llevarlo a cualquiera de los 8.600 puntos donde se puede entregar el voto. El envío se hace como certificado y urgente y es gratuito.

¿Cuál es la fecha límite para votar?

El próximo miércoles 24 de abril, pero desde la empresa pública recuerdan que el 22 y 23 de abril son festivos en algunas comunidades: “Lo mejor es no esperar hasta el último día y llevarlo en cuanto se reciba la documentación”.