Rivera promete la equiparación del paro de los autónomos con la de los trabajadores por cuenta ajena

Albert Rivera durante su intervención en un mitin en Sevilla. PACO PUENTES | EP

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha elegido Sevilla para presentar sus 10 compromisos para sus 100 primeros días de Gobierno si sale elegido presidente el próximo 28 de abril. Entre las más significativas se encuentra el anuncio de la equiparación en la prestación por desempleo de los autónomos con el resto de trabajadores asalariados. Durante su intervención, interrumpida por los manifestantes de una marcha a favor de la República organizada por IU, el Partido Comunista y Adelante Andalucía, ha exhibido sus medidas como contrapunto a lo que considera “ineficacia” del bipartidismo y los abusos del nacionalismo.

“El nuestro va a ser el Gobierno de los autónomos. Vamos a hacer una revolución. Los autónomos tendrán el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena”, ha prometido Rivera. La medida anunciada por el dirigente de Ciudadanos se engloba dentro de otras propuestas para favorecer a este sector que suma tres millones de personas en España. “Esto es lo que no han hecho PP y PSOE en 40 años”, ha sostenido. El dirigente añade esta iniciativa a otras que ya ha defendido el partido con anterioridad como la ampliación de la tarifa plana 24 meses

El decálogo de Rivera recoge el ideario de Ciudadanos en materia territorial, institucional, social, laboral y fiscal, estructurado en diferentes medidas concretas que el dirigente de la formación naranja pretende aplicar en sus 100 primeros días de mandato. Con ellas busca diferenciarse de las propuestas y las políticas desarrolladas por los distintos Gobiernos de PSOE y PP en estos 40 años y atacar a los nacionalismos. Rivera se ha decantado por Sevilla para presentarlas porque “el cambio empezó en Andalucía", ha dicho. "Aquí conseguimos echar al PSOE del poder tras 37 años”. El dirigente considera que los resultados autonómicos del dos de diciembre son la antesala para expulsar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Rivera ha tratado en todo momento de diferenciarse de populares y socialistas para tratar de atraer el voto de los indecisos. A ambas formaciones ha reprochado su connivencia con los partidos nacionalistas para gobernar. “Yo no voy a trabajar por los separatistas, como PP y PSOE”, ha asegurado. El dirigente ha marcado distancias con ambas formaciones en materia educativa, de lucha contra la corrupción y en pensiones. “Solo escucho a Sánchez hablar de rebajarlas un euro y a Casado de reducirlas, pero no hablan del futuro de las pensiones del mañana”, ha señalado. Los partidos nacionalistas también han estado en el punto de mira del dirigente de Ciudadanos. El primer punto de sus 10 compromisos se centra en garantizar la igualdad territorial, donde se blindan las competencias del Estado y se garantiza la eliminación del cupo vasco, el adoctrinamiento en las escuelas o una asignatura de la Constitución. “Eso solo le da miedo a los nacionalistas, a los que tienen chiringuitos educativos porque ya no van a poder hacer lo que les dé la gana en las escuelas”.

El líder de Ciudadanos ha hecho alusión a los buenos resultados obtenidos en Andalucía para emplearlos como acicate de sus electores, los que más se debaten a la hora de decantar su voto, según el CIS. “Vamos a devolver la dignidad al pueblo español. Nos conjuramos en Sevilla. Yo sí creo en la victoria”, ha concluido su acto.