La Junta Electoral da la razón a TVE al excluir a Vox de los debates porque no tiene representación nacional

El recurso de Vox ante la Junta Electoral Central (JEC) porque TVE no le incluía en el debate electoral de 28-A no tiene ya eficacia porque el PSOE ha decidido participar en un único debate y se ha decantado por Atresmedia, que sí incluía al partido ultraderechista. Sin embargo, la reclamación del partido de Santiago Abascal quedará para ahondar aún más en la doctrina de la JEC sobre la exclusión de los debates en la televisión pública de los partidos que no tengan representación parlamentaria. No sirve que la formación ultraderechista sí la tenga en el Parlamento andaluz ya que se trata de unas elecciones generales y no autonómicas.

El argumento del equipo electoral del candidato socialista, Pedro Sánchez, para aceptar solo el debate del primer grupo de comunicación que lo ofreció, Atresmedia, fue que el de TVE le resultaba inconveniente porque Vox quedaba excluido. La resolución de anoche de la Junta Electoral Central avala esa tesis jurídica aunque es ajena a la decisión política y estratégica de Sánchez de rechazar participar en otro debate en la televisión pública con las condiciones que marca la ley electoral, es decir, sin Vox.

Desde 2011 la Junta Electoral Central establece que la concurrencia a los debates públicos solo pueden ser con candidatos cuyos partidos hubieran obtenido representación parlamentaria en las anteriores elecciones. El artículo 66 de la Ley Electoral también avala esa disposición.

Aun así, Vox no se resignó y presentó un recurso contra el Plan de cobertura informativa de RTVE, que le niega la participación de su candidato en el debate a cuatro que TVE ofreció para el día 22 de abril. El recurso se ha desestimado porque el acto debe celebrarse “entre las cuatro formaciones políticas que obtuvieron mayor número de escaños en las últimas elecciones al Congreso, en las que la formación Vox tan solo obtuvo el 0,2% de los votos válidos emitidos”, señala la resolución.

Grupo “no significativo”

El partido de Abascal tampoco cumple la condición “de grupo político significativo” como establece otra resolución de la Junta de 2015 respecto a la exigencia de un número de votos válidos igual o superior al 5% en recientes procesos electorales. “Ese porcentaje debe haberse alcanzado en el ámbito territorial del medio de difusión”. En este caso haber obtenido un 11% de votos en las elecciones al Parlamento de Andalucía le permitirían tener la condición del grupo político significativo en medios de esa comunidad autónoma, pero no en el caso de RTVE en su programación nacional”.

El asunto de los debates queda zanjado para estas elecciones ya que el candidato socialista ha decidido celebrar solo un debate, que será en un medio privado, y descartar un cara a cara con el candidato del PP. Una vez más en el transcurrir de los años bien el Gobierno o la oposición han rechazado acudir a debates electorales de ámbito nacional en TVE, aunque sí ha emitido los realizados por la Academia de Televisión. El Consejo de Informativos de RTVE ha considerado “un desprecio” por parte del PSOE no aceptar que se celebre un debate en la televisión pública.