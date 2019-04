Vox propone desmantelar el sistema público de pensiones

Vox quiere desmantelar el sistema público de pensiones para sustituirlo por uno "mixto" y reducir en 15 puntos la tributación de las rentas más altas, que pasaría del 45 al 30%. Así consta en el programa económico del partido ultranacionalista, difundido pocas horas antes del arranque de la campaña electoral. Santiago Abascal ha elegido la madrileña Plaza de Colón para la tradicional pegada de carteles, el mismo lugar donde el pasado 10 de febrero se manifestaron decenas de miles de personas contra el Gobierno de Pedro Sánchez convocadas por los partidos del centro y la derecha y donde el próximo día 26 clausurará su campaña.

Entremedias, Abascal recorrerá una veintena de provincias, sobre todo de Andalucía, Levante y las dos castillas, donde Vox se juega una veintena de escaños. Este viernes hará una ofrenda a la Virgen de Covadonga (Asturias), donde el mito sitúa el arranque de la Reconquista, y durante el fin de semana recorrerá el País Vasco (San Sebastián, Bilbao y Vitoria), donde empezó su carrera política en las filas del PP. Ni Abascal ni su secretario general, Javier Ortega, pisarán Galicia o Aragón, y solo el segundo tendrá un acto en Cataluña durante la campaña, concretamente en Tarragona.

ESTIMACIÓN DEL VOTO A VOX Y PRESENCIA DE SUS LÍDERES Número de escaños que Vox podría conseguir en las provincias, según el CIS, y lugares visitados entre el 2 y el 26 de abril Fuente: CIS (marzo de 2019) y elaboración propia. EL PAÍS

Aunque Vox no ha hecho público un programa electoral para las elecciones generales (solo las 100 medidas que dio a conocer en el mitin de Vistalegre del pasado 7 de octubre), este jueves ha difundido un extenso programa económico coordinado por el economista ultraliberal Rubén Manso. Aunque no llega a suprimir del todo la progresividad fiscal, como defiende Manso, propone reducir la escala del IRPF a solo dos tramos: el 22% para los que ganen hasta 60.000 euros (ahora tributan del 19 al 37%) y el 30% para los que ganen más (ahora pagan el 45%, por lo que su presión fiscal se reduciría 15 puntos).

Además, el partido de Abascal propone desmantelar el sistema público de pensiones, que califica de "insostenible" y abocado a desembocar en una "guerra intergeneracional". Como alternativa propone sustituirlo por un nuevo modelo mixto en el que la mitad de las actuales cotizaciones irían a engrosar fondos de gestión privada, con la posibilidad de incrementar la contribución para recibir pensiones más altas. Vox asegura que el Estado se encargaría de complementar la pensión de quienes no lleguen a un mínimo, pero no explica quién garantiza la rentabilidad de esos fondos (actualmente la rentabilidad de la mayoría de ellos no compensa la inflación) ni que sucedería en el caso de que alguno de estos fondos quebrara.

Además, Vox propone recucir del 25% al 22% el impuesto de sociedades. eliminar definitivamente el impuesto sobre el patrimonio y el gravamen sobre herencias y donaciones, pero solo entre padres e hijos, suprimir la denominada plusvalía municipal y revisar el impuesto sobre bienes inmiuebles. También quiere eliminar dos nuevos impuestos: la llamada tasa Google, con la que se quiere gravar a las tecnológicas, o el de transacciones financieras, que penaliza la compra de acciones. Se oponen a la imposición de un impuesto diferenciado a las casas vacías.