“El centralismo no es inteligente, no es la solución para España”

El cartel de los socialistas valencianos a la Generalitat apoya su aspiración a revalidar la presidencia en que la Comunidad Valenciana el próximo 28 de abril “ha pasado de ser el paradigma de la corrupción a ser el paradigma de la solidaridad” en cuatro años. Ximo Puig (Morella, Castellón, 60 años) adelantó las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales y aprovechar el impulso de Pedro Sánchez, a quien primero negó y al que ahora es leal.

Pregunta. ¿Qué es imprescindible: ganar o sumar?

Respuesta. Lo imprescindible es que la Comunidad Valenciana no vuelva a mirar al pasado, del que salimos huyendo.

P. Si la izquierda no logra gobernar, ¿será usted el culpable por el adelanto electoral?

R. Quedará siempre en el aire qué hubiera pasado. Pero sinceramente: si hay más participación, hay más legitimidad en términos democráticos.

P. Su decisión fue percibida por su socio Compromís como una deslealtad y casi como una traición. ¿El adelanto ha puesto en riesgo un acuerdo en el futuro?

R. En absoluto. Normalmente hemos tomado las decisiones con un nivel de corresponsabilidad alto, pero hay un momento determinado en el que uno ha de asumir su responsabilidad. La tomé pensando en el interés general de la Comunidad Valenciana porque el problema valenciano no tiene la suficiente visibilidad.

P. El adelanto ha generado optimismo en Ciudadanos, PP y Vox.

R. Creo que en el PP no ha generado mucha ilusión. Una cosa es lo que se dice, y otra la que se siente. La Comunidad Valenciana ha pasado de ser paradigma de la corrupción a paradigma de la solidaridad; de la especulación en lo económico, a la innovación; de estar hipotecada moralmente, a ser una sociedad con valores de siempre: honradez, diálogo, transparencia. Es lo que ha cambiado, por eso vive un buen momento: el moment valencià.

P. ¿Descarta pactar con Ciudadanos?

R. Es Ciudadanos el que lo ha descartado. El Gobierno de socialistas y Compromís ha acordado con Ciudadanos muchas leyes y acciones, incluso leyes progresistas. Pero ese Ciudadanos no sé si es el de hoy.

“Somos la comunidad que está peor financiada de España”

P. Dice que se vive el moment valencià, pero se acaba de anunciar que se ha incumplido el déficit, los sueldos son inferiores a la media española…

R. Estamos mejor que hace cuatro años, pero lejos de donde queremos. Las pensiones y los sueldos están por debajo de la media y nuestro PIB per cápita es 11 puntos inferior. Es muy importante que se sepa en España porque se sigue hablando del Levante feliz y, desgraciadamente, no es verdad. Necesitamos que el motor público funcione. Esto es: una financiación y unas inversiones justas y una asunción de la deuda por parte del Estado de la infrafinanciación, eso que llamamos el problema valenciano. Pero tengo que decir que todos los indicadores socioeconómicos han mejorado en estos cuatro años.

P. ¿Se siente decepcionado por no haber logrado un nuevo modelo de financiación durante el Gobierno de Pedro Sánchez?

R. El PP llegó a un acuerdo en la conferencia de presidentes a iniciativa mía para abordar el cambio del modelo en 2017. Al final, no fue así y después de estos nueve meses pues tampoco hemos podido avanzar. Es una cuestión de justicia. La Comunidad Valenciana es la que está peor financiada de España. Nuestro modelo es singularidad entre los territorios, pero igualdad entre los ciudadanos. La realidad es que hoy en España no todos los ciudadanos son iguales, porque sus comunidades autónomas no pueden dotarlos de los mismos servicios.

“Ahora la Generalitat catalana no tiene relación con la valenciana”

P. ¿Hay una recentralización del Estado a raíz de la crisis y de la cuestión catalana?

R. Sí, hay una ambición recentralizadora. Los valencianos estamos vinculados absolutamente al proyecto de una España fuerte y cohesionada pero no centralista. Que no vuelva a esa radialidad, que no se piense que fortaleciendo el centro avanza más el país, porque no es verdad. El centralismo no es inteligente, no es la solución para España. Y nosotros queremos que todas las periferias cuenten y tengan una posición fuerte. Si hubiera estado acabado el corredor mediterráneo en tiempo y forma, al conjunto de la economía española le hubiera ido mucho mejor. Es por donde pasa el 50% de las exportaciones.

P. ¿Por qué no se ha ejecutado un proyecto tan decisivo?

R. Ha habido mucha miopía en los Gobiernos centrales. Yo encontré mucha más receptividad la primera vez que fui a Bruselas que la que había en Madrid.

P. ¿Podría ser el puente entre Susana Díaz, a la que apoyó en su momento, y Miquel Iceta, con el que ha mostrado comprensión?

ampliar foto El presidente Ximo Puig. CARLOS ROSILLO

R. Para dialogar entre ellos no necesitan puentes. Lo que referenciamos es la vía valenciana, que entiende las identidades que coexisten en España y también es capaz de ser un espacio de confluencia. Todo el mundo tiene que ser consciente de cómo es el otro. En la vida no se puede querer lo que no se entiende y hay que intentar entenderse.

P. Al principio, trató de tender puentes en el conflicto catalán.

R. Vi una evolución negativa desde el principio. Ahora la Generalitat catalana no tiene ni relación con la valenciana. Habría que buscar una reformulación de esta situación porque Cataluña es muy importante para España y no podemos estar en este estado de conflicto. A quien menos beneficia es a los ciudadanos de Cataluña y a los otros también nos perjudica. Deberíamos actuar con inteligencia. Lo primero que tiene que hacer el líder de un país es preservar la convivencia y que no haya dos comunidades en una. La fractura es una irresponsabilidad de cualquier dirigente.

“Deberíamos intentar una reforma que federalice el país”

P. ¿Apoyaría un referéndum?

R. De lo que soy partidario es de la vía del diálogo y la Constitución, el marco de referencia. Deberíamos intentar acordar una vía de reforma que, sobre todo, federalice España, que garantice esa igualdad en los ciudadanos y que, de alguna manera, constitucionalice más los hechos diferenciales desde la unidad.

P. Dimitió de la ejecutiva del PSOE para forzar la salida de Sánchez de la dirección del partido en 2016. Ahora está en su proyecto. ¿Tiene una explicación este movimiento?

R. Fue un mal momento para el PSOE. Vivíamos una situación muy complicada, de mucha desorientación en general en la política española, pero muy específicamente en el PSOE. Tomamos decisiones que, con cierta perspectiva histórica, hemos visto que no fueron las más adecuadas. Soy autocrítico. Pero, en cualquier caso, mi relación con el presidente está basada en la lealtad. Y la lealtad tiene que ser de ida y vuelta. En ese sentido, en lo que la Comunidad Valenciana pueda aportar de sensatez y de consolidación de un proyecto de progreso para España, desde luego yo voy a estar.