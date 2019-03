Macron, dispuesto a pactar con el PSOE en las elecciones europeas

“Hoy estamos en un movimiento de apertura en el que deseamos hablar más de lo que nos une que de lo que nos divide. Y constatamos que, sobre todo en los países del sur, hay socialdemócratas con los que tenemos puntos de convergencia”, dijo el delegado general de La República en marcha (LREM), Stanislas Guérini, del partido del presidente Emmanuel Macron, al término del primer mitin de la campaña para las elecciones europeas. “En efecto son diálogos útiles, incluidos los socialistas españoles”, añadió.

La relación entre LREM y Ciudadanos, partidos jóvenes y liberales con afinidades generacionales e ideológicas, se ha enfriado en los meses recientes. La formación de un Gobierno de Cs y el Partido Popular en Andalucía, con el apoyo externo de la ultraderecha de Vox, llevó a ministros y consejeros de Macron a señalar que una alianza con la extrema derecha sería una línea roja que impediría acuerdos europeos con la formación que lidera Albert Rivera. LREM sigue viendo en Cs un partido amigo y no cree que haya cruzado esta línea roja. Pero, como dijo Guérini, no cree que la relación sea de exclusividad. Ni con Cs, ni con la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el grupo liberal en el que se integra la formación de Rivera y con el que más afinidad mantiene Macron.

“Siempre hemos tenido la misma posición, que es hablar con todas las formaciones políticas que están en el ALDE y Ciudadanos forma parte de estas formaciones. Pero queremos ampliar el grupo de ALDE y discutir con otras formaciones políticas para reunir a demócratas, liberales y progresistas”, dijo Guérini. El líder de La República en marcha regresaba de un viaje a Portugal en el que se reunió con dirigentes de los liberales portugueses y también de los socialistas.

“Pienso que con ellos también hay cosas que construir. En un momento tan histórico para Europa necesitamos una unión más amplia que las fronteras de ALDE”, explicó Guérini. A la pregunta de si el PSOE también entraba dentro de estos grupos no liberales con los que hablar, explicó que, en todo caso, estas alianzas se construirían después de las elecciones europeas del próximo mayo. "No sé decir si será en el mismo grupo parlamentario, quizá no, pero quizá después de las elecciones europeas podremos construir una coalición”, dijo.