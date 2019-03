Un policía nacional detenido en Valencia por huir sin pagar de una gasolinera con un coche robado

Un policía nacional ha sido detenido por sus compañeros en Valencia después de que protagonizara un insólito repostaje de gasolina en una estación de servicio de Les Alqueries, cerca de las localidades castellonenses de Vila-real y Burriana. El agente, destinado en la seguridad de los juzgados de Valencia, se marchó sin pagar tras rellenar el depósito de un BMW que figura como robado desde el pasado noviembre por el impago de las cuotas, según informa el diario Levante.

Uniformado, el hombre entró en la gasolinera, se dirigió al baño y al salir pidió al encargado que abriera el surtidor. "Yo estaba detrás del mostrador. ¿Cómo le iba a decir que no a un policía nacional?", ha explicado César Sanz al mismo periódico. "Echó 52 euros de diésel óptima, se montó, arrancó y se fue. Aún esperé 20 minutos, hasta las 7.38, antes de llegar a la conclusión de que no era un olvido, sino un impago y alertar a la Guardia Civil", ha relatado Sanz.

No era la primera vez que este policía se iba sin pagar. Ya lo había hecho en un restaurante chino, donde cenó e intentó pagar con una tarjeta que no tenía fondos. Tras mostrar su pistola y su placa e identificarse como policía, admitió que no llevaba dinero encima y dejó su DNI como garantía de que volvería al establecimiento. Sin embargo, el dueño del restaurante desconfió y llamó al 091, según cuenta Las Provincias.