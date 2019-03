Casado sugiere que no se sabe toda la verdad del 11-M

En el decimoquinto aniversario de la matanza terrorista del 11-M, el líder del PP, Pablo Casado, y sobre todo Vox, han insistido en que no se sabe aún toda la verdad de los atentados por los que fue condenada una célula islamista en 2007.

“Fue la peor experiencia de mi vida y he seguido muy cerca a esas víctimas. Hoy quiero suscribir todas las palabras de Maite Araluce [presidenta de la AVT] y Ángeles Pedraza [su predecesora] y la reivindicación de que se desclasifique cualquier información y se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta o está intentando mercadear con ella”, dijo Casado. "Si hay alguna información que no conozcamos los españoles o no se pusiera negro sobre blanco durante el macrojuicio sería bueno que se supiera simplemente por resarcimiento a las víctimas del terrorismo, que lo siguen pasando muy mal y quieren saber si además de los que fueron condenados hubo alguna ramificación más. No vamos a entrar en ese debate pero creo que es bueno que no sea un tabú", añadió.

En el homenaje a las víctimas del 11-M en el madrileño parque del Retiro hubo numerosas alusiones a ETA. El líder del PP recordó que la banda había asesinado a 20 políticos del partido y se comprometió a "modificar el Código Penal para que no se permita ni siquiera la convocatoria de actos de homenaje a los terroristas y la ley general penitenciaria para que los terroristas no puedan acceder a otro grado penitenciario sin haber colaborado efectivamente en la resolución de los crímenes que quedan impunes", algo que, "hasta ahora", según Casado, se hace rellenando un formulario "de forma prácticamente mecánica". El presidente popular también reclamó que se mantenga la prisión permanente revisable "para cualquier tipo de delito terrorista".

El candidato popular a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se fue del acto de Atocha por considerarlo "un mitin partidista". Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11-M y padre de Daniel, asesinado aquel día en los trenes, había criticado que el PP no pidiera perdón por "mentir" tras los atentados.