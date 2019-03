Detenido un hombre por enterrar en el campo a su hermano para seguir cobrando su pensión

Muerto por desnutrición y luego enterrado en mitad del campo. Ese ha sido el final de un hombre con una discapacidad del 97% que estaba legalmente a cargo de su hermano de 38 años y toxicómano. Tras el fallecimiento de los padres, la tutela recayó en el hermano mayor. Ambos vivían en una finca a las afueras de Órgiva, en la Alpujarra granadina, sin mayor relación con familiar alguno, según fuentes municipales. A finales de febrero, los servicios sociales del ayuntamiento, se percataron de que hacía tiempo que no tenían noticias de quien luego resultaría haber fallecido, de 35 años. Llevaban tiempo preocupados por la convivencia de ambos y por los cuidados, “o no cuidados”, según esas mismas fuentes municipales, que el hermano toxicómano diera a su hermano menor.

Desde el ayuntamiento explican que incluso habían iniciado los trámites con el objetivo de quitarle la custodia al hermano mayor. “Pero ese es un procedimiento judicial muy largo y no se ha llegado a tiempo” han explicado.

Alertados por esa falta de noticias, desde el municipio avisaron al juzgado quien, a su vez, requirió a la Guardia Civil a que buscara al hermano menor. Les dio dos días para encontrarlo algo que, según reconocen los agentes, pasaba en realidad por dar con el paradero del hermano. La gran discapacidad del hermano tutelado le impedía moverse sin su asistencia. Ambos vivían en la finca conocida como Villa Grande, ubicada a unos 500 metros del pueblo, entre éste y el cementerio de la localidad.

La Guardia Civil se presentó entonces en esa finca familiar. No había nadie. Desplegaron un dispositivo de búsqueda y dieron con el hermano mayor en un hostal de Motril, donde llevaba varios días. El ya detenido no confesó su presunto crimen inmediatamente. Primero dijo que su hermano estaba con un familiar en Soria. Los investigadores no tardaron en descubrir que el tío soriano falleció hace 16 años, en 2003.

Finalmente, el hombre acabó reconociendo que su hermano había muerto y que él mismo lo había enterrado en el monte, a cierta distancia de la casa de la finca donde ambos convivían. Una vez desenterrado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada, la autopsia ha desvelado, según fuentes de la Benemérita, que el hombre discapacitado habría muerto en los últimos días de febrero, “por desnutrición”. El cuerpo no presentaba signos de violencia física.

Los agentes trabajan sobre la hipótesis de que la intención del hermano mayor al no informar del fallecimiento de su hermano era, además de impedir que se descubriera su falta de cuidados, seguir cobrando la pensión que le correspondía por gran discapacitado.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva ha tomado la decisión de ingresar en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al hermano mayor y lo investigará por un delito de homicidio en comisión por omisión. El acusado se enfrenta a una posible pena de 10 a 15 años de prisión, según el artículo 138 del Código Penal.