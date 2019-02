El PSOE acusa al PP de haberse financiado irregularmente desde su fundación

El Partido Popular desde su fundación en 1989 "ha mantenido un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, con el objeto de financiar irregularmente los gastos ordinarios electorales del partido y de abonar sustanciosos sobresueldos a sus dirigentes". Esta es la síntesis de las conclusiones del PSOE al terminar la comisión de investigación de las finanzas del PP, registradas en el Congreso sin acuerdo con ningún otro partido político.

Cada formación presentará este martes sus propias conclusiones, con la excepción del PP que nunca ha aceptado la existencia de esta comisión de la que no ha participado. Como réplica, el PP creó en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una comisión para investigar las finanzas del PSOE. Las conclusiones de los socialistas en principio no son compartidas aunque el PSOE asegura que intentará alcanzar un acuerdo con Unidos Podemos y Ciudadanos.

No parece fácil ya que el partido de Pablo Iglesias hubiera querido que entre los comparecientes en esta comisión hubiera estado el anterior jefe de gobierno, Mariano Rajoy, pero el PSOE no permitió que así fuera. Para los socialistas las conclusiones "están claras" y ya no es necesario escuchar a Rajoy porque no hay más censura a su gestión que haberle apartado de la vida política y de la presidencia del Gobierno, tras una sentencia judicial, la del caso Gürtel, en la que se da por probado que hubo financiación ilegal en el partido.

"El PP dispuso de una estructura financiera y contable paralela a la oficial, una auténtica caja B, nutrida mayoritariamente con fondos opacos vinculados a los favores otorgados a través de contratación pública, ajena a la legislación sobre financiación de partidos y no fiscalizada por el Tribunal de Cuentas", señalan estas conclusiones supervisadas por la portavoz socialista, Adriana Lastra, y elaboradas fundamentalmente por el diputado Artemi Rallo. Otra de las conclusiones mantiene que "la doble contabilidad del PP ha amparado el pago de generosos sobresueldos a dirigentes del partido", que, como cargos públicos, "incurrían en incompatibilidad" con el salario público que percibían.

En su texto se enumera una larga lista de casos de presunta corrupción del PP que están judicializados y en distinta fase de instrucción, para culminar con el reproche de que este partido no ha colaborado en esta comisión parlamentaria.

Estas y el resto de las conclusiones de otros partidos no surtirán ningún efecto salvo el de la denuncia política toda vez que no hay ya tiempo para incluir un dictamen en un pleno del Congreso para su votación ya que las Cortes se disolverán el próximo 5 de abril que es el plazo legal para celebrar las elecciones generales el próximo 28 de abril.