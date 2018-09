DIRECTO | Aznar: “Ni conocí al señor Correa, ni lo contraté”

EL PAÍS

Aznar, sobre la sentencia de condena al PP. "La sentencia es consecuencia de un procedimiento que ha durado más de ocho años, con tres magistrados instructores, multitud de declaraciones, testigos y afirmaciones, ha tenido su tribunal y ha tenido su sentencia. En ninguna fase del procedimiento, no he sido jamás imputado ni jamás llamado a declarar como testigo. Mis responsabilidades políticas como presidente del Gobierno me alejan completamente (...) de la gestión econonómica del Partido Popular". "No tengo que pedir perdón por nada".