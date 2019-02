Pocos días después de las elecciones andaluzas, los encuestadores del CIS se entrevistaron con 2.913 votantes. Sus respuestas a 48 preguntas sirven para entender la sorpresa de esos días. Estas son algunas claves sobre los votantes que propulsaron al partido de extrema derecha.

Los votos de Vox vienen sobre todo de la derecha. Según el CIS, la mitad de los votantes de Vox habían votado por el PP en 2016. Otro 21% vendría de Ciudadanos y un 10% de la abstención. El flujo desde la izquierda hacía el partido ultraderechista representaría un 9% de sus votos.

¿Y su ideología? Un 35% de los votantes de Vox se declaran conservadores, un 23% liberales y otro 7%, democristianos. Pero también hay entre ellos un 10,6% que se definen como progresistas o socialdemócratas.

Un partido masculino, pero no tanto. Vox tuvo más éxito entre hombres, aunque 4 de cada 10 de los votantes del partido serían mujeres.

Ni jóvenes ni mayores. Vox solo consiguió el voto del 1,4% de los entrevistados jóvenes y del 3% de los jubilados. En cambio, reconoce haberle votado el 8,6% de las personas de 25 a 44 años.

Vox tuvo más éxito entre rentas medias y altas. El 11% de los votantes de Vox declara uno ingresos familiares por encima de los 3.000 euros, aunque ese grupo representa solo el 4,5% de todos los entrevistados. Y otro 32% de sus votantes gana entre 1.800 y 3.000 euros, frente al 15,5% de la población general. En cambio, apenas un 15% de los votantes de Vox declara ingresos por debajo de los 1.800 euros —aunque ese grupo representa al 40% de los entrevistados.

Sus votantes también tienen más estudios que la media. En realidad, a Vox parece que se le atragantó sobre todo un electorado concreto: gente relativamente mayor, sin estudios y de clase obrera según el CIS, con rentas casi siempre más bajas que la media en la región.

Politizados e internautas. El votante de Vox es, junto al de Podemos e Izquierda Unida, el más interesado por la política: más de la mitad asegura que siguió la campaña con bastante o mucho interés. Sus votantes son los que más se informaron con periódicos y por la radio, pero especialmente usando internet.

El 58% de los votantes de Vox siguió las elecciones con páginas web de medios de comunicación, más que ningun otro partido. El 18% visitó la página de algun candidato, también más que el resto. Y son, junto a los votantes de Podemos, los que más usan Twitter.

El 22% de los votantes de Vox asegura que envió algún mensaje de móvil, SMS, correo electrónico, post o tweet sobre las elecciones. Fueron más activos que los simpatizantes de Podemos, casi el doble que los de Ciudadanos y el PP, y hasta cuatro veces más que los socialistas.

Votantes de última ahora. El CIS también confirma que Vox creció durante el final de la campaña. Sus votantes son los que más tarde decidieron su voto: más de la mitad lo hizo en las últimas dos semanas y casi uno de cada tres se decantó en los últimos siete días.

¿Votantes ocultos? Solo el 5,7% de los entrevistados recuerda haber votado por Vox, aunque en realidad le votó el 11% de los andaluces. Esta diferencia puede deberse a que la muestra no es perfectamente representativa, pero no es tan evidente con el PP y Ciudadanos, lo que sugiere que podría haber voto oculto. Quizás una parte de los votantes de Vox prefieran no reconocerlo.