El 23 % de los andaluces que se abstuvieron en diciembre habrían votado al PSOE, según el CIS

Apenas han pasado tres meses desde la cita con las urnas y los andaluces parecen decepcionados con la alianza entre PP, Ciudadanos y Vox que apeó de la Junta a los socialistas por primera vez en 37 años. De acuerdo con el sondeo poselectoral elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), si hoy se celebraran elecciones generales en Andalucía, las fuerzas de izquierda, conformadas por PSOE y Adelante Andalucía, sumarían más que el bloque de populares, naranjas y la formación de extrema derecha. Los de Albert Rivera, además, conseguirían su ansiado sorpasso sobre el PP.

Uno de los principales argumentos que han esgrimido las fuerzas de izquierda para justificar sus malos resultados radica en la escasa movilización de sus votantes. De acuerdo con el CIS, un 22,7% de los andaluces que no acudió a votar el 2 de diciembre, hoy lo haría por el PSOE, seguido de un 5,5% que lo haría por Adelante Andalucía o por Ciudadanos. La principal razón que aducen para no haber acudido a las urnas es que no había ninguna opción política que les satisficiera.

De acuerdo con el CIS, el PSOE ganaría las elecciones generales en Andalucía, con el 24% de los votos, seguido de Ciudadanos, con el 11,6%, PP, con el 10,3%, Adelante Andalucía, con 8,8% y Vox con el 4,4%. El pasado 2 de diciembre en los comicios autonómicos, la suma de socialistas y la confluencia entre Podemos e IU (44,08%) no superó al bloque de las derechas (49,93%), propiciando un cambio de Gobierno histórico en la comunidad.

Además, un Gobierno de PP y Ciudadanos apoyado por Vox es la tercera opción que prefieren los andaluces (11,7%), por detrás de una coalición entre PSOE y Adelante Andalucía (15%) y un Ejecutivo formado en solitario por los socialistas (12%). La encuesta se realizó entre el 10 de diciembre y el 3 de enero, en plenas negociaciones entre populares y Ciudadanos para formar Gobierno y antes de que Vox planteara su batería de medidas para apoyar la investidura del actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.

En cuanto a los líderes políticos, la socialista Susana Díaz es la primera opción de los andaluces para presidir la Junta, por detrás del actual presidente, Juan Manuel Moreno, y el dirigente de Ciudadanos, Juan Marín. Respecto a su valoración, Díaz es la que mejor nota saca a nivel nacional, 86,8%, a corta distancia del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (86,3%). Le siguen el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias (84,7%) y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera (79,2%).