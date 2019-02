Rivera, sobre su no al PSOE: “Era necesario para decirle a los españoles que somos la alternativa a Sánchez”

Albert Rivera, junto a José Manuel Villegas e Inés Arrimadas, durante la reunión de la ejecutiva de Ciudadanos. En vídeo, declaraciones de Rivera. Luca Piergiovanni (efe) | atlas

Albert Rivera ha argumentado su no al PSOE en que quiere dejar claro que sale a disputarle La Moncloa. “Era necesario", anunciar que no pactará con el PSOE tras las generales, ha explicado Rivera, "para decirle a los españoles que somos la alternativa a Pedro Sánchez”. Ciudadanos quiere dejar de ser un partido bisagra para convertirse en uno de Gobierno, y lucha en esta campaña con el PP para representar la alternativa al PSOE. Además, con su rechazo a acordar con el PSOE, Rivera busca acorralar a Sánchez con los pactos poselectorales, porque el líder socialista tendría que admitir que, si no puede hacerlo con Ciudadanos, se aliará con Podemos y los independentistas catalanes.

"Nos jugamos cambiar el Gobierno y que no sea posible otro Frankestein", ha justificado hoy el líder de Ciudadanos en un discurso en abierto ante su grupo parlamentario, un día después de que la ejecutiva del partido aprobara por unanimidad no pactar con el PSOE después del 28 de abril. Rivera utiliza la expresión "Gobierno Frankestein" para referirse a un Ejecutivo apoyado en Podemos y los separatistas catalanes, un término que acuñó el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ahí está una de las principales estrategias de campaña de Rivera: empujar al líder socialista a admitir que está dispuesto a volver a reeditar la mayoría de la moción de censura (que incluye a Podemos, y al PNV, ERC, PDeCAT y Bildu) porque no puede contar con Ciudadanos. Rivera ha incidido este martes en que ayer el presidente del Gobierno, en una entrevista en TVE, no cerró la puerta a ningún acuerdo, lo que para él significa "que está dispuesto a reeditar su acuerdo con los golpistas".

"Sánchez es el problema porque es el aliado de los separatistas", ha incidido hoy el líder de Ciudadanos. Los estrategas del partido creen también que el PSOE pierde voto "jacobino" si asume que puede volver a pactar con los independentistas catalanes.

A partir de ahí, Rivera se presenta como la alternativa a Sánchez "liberal, moderna y patriótica" frente a un PP que quiere encuadrar como "conservador" y antiguo. "No es lo mismo ser liberal que conservador, no es lo mismo futuro que pasado", ha enfatizado en referencia a Pablo Casado.