Los Reyes van al fin a Marruecos en su visita de Estado más breve

Tan esperada como breve. La visita de Estado que los Reyes iniciarán este miércoles a Marruecos, tras varios desplantes y aplazamientos, durará poco más de 24 horas. En enero de 2018, cuando se canceló sin explicaciones menos de una semana antes de su inicio, el viaje se iba a prolongar tres días e incluir tres ciudades: Rabat, Casablanca y Tánger. Ahora se ha anunciado oficialmente con solo 48 horas de antelación y se limitará a la capital del reino, a pesar de que en Casablanca, la capital económica, se celebra estos días la feria internacional del libro, con España como país invitado. El foro económico con centenares de empresarios previsto entonces se ha sustituido esta vez por un acto más modesto: la constitución del Consejo Económico Marruecos-España (Cemaes), con una treintena de directivos por cada parte.

Pese a su escasa duración –el formato lo fijan los anfitriones, explican fuentes diplomáticas-- la visita contará con todo el boato que adorna las visitas de Estado: aquellas que los Reyes solo realizan una vez con el mismo jefe de Estado. Aunque Juan Carlos I estuvo en múltiples ocasiones en Marruecos, solo hizo dos visitas de este rango al país vecino: con Hassan II, en 1979; y con Mohamed VI, en 2005.

Felipe VI, que ya visitó Rabat en julio de 2014, dentro de la gira internacional de presentación que hizo tras heredar el trono, mantendrá el miércoles por la tarde un breve encuentro a solas con Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat, donde a continuación se reunirán las dos delegaciones y el monarca alauí ofrecerá una cena de gala a sus huéspedes.

El jueves, el Rey recibirá en el Palacio Al Souissi, donde se aloja durante su estancia en Rabat, al jefe del Gobierno marroquí, Saadeddine Othmani, y a los presidentes de las dos cámaras parlamentarias. También hará una ofrenda floral en el mausoleo donde están enterrados el padre y el abuelo de Mohamed VI y ofrecerá una recepción a la colonia española.

Una de las incógnitas por despejar es quién será la contraparte de la reina Letizia. A Lalla Salma, la esposa de Mohamed VI, no se la ve en público desde hace más de un año, aunque no se ha confirmado, ni desmentido, su divorcio. Se espera que, como es habitual en los últimos meses, el príncipe heredero, Moulay Hassan, esté al lado de su padre, pero Zarzuela no ha querido revelar si una hermana del rey de Marruecos acompañará a doña Letizia a una escuela de segunda oportunidad en Salé, la única visita que figura en el programa de la Reina. Tampoco está previsto que Mohamed VI acuda a ninguno de los actos que tienen los reyes de España el jueves aunque ello dependerá, según las fuentes consultadas, de su estado de salud y de ánimo.

Felipe VI viaja a Rabat acompañado por cinco ministros –los de Exteriores, Josep Borrell, Interior, Fernando Grande-Marlaska, Agricultura, Luis Planas, Cultura, José Guirao, e Industria, Reyes Maroto—así como varios secretarios de Estado, como los de Energía (José Domínguez) y Comercio (Xiana Méndez). Está previsto que se suscriban una decena de acuerdos bilaterales, incluido el que sienta las bases de una asociación estratégica global, un convenio de colaboración en la lucha contra la criminalidad organizada y el relativo al establecimiento de una tercera interconexión eléctrica por el Estrecho.

España ha multiplicado los gestos hacia el país vecino en vísperas de la visita real. El último Consejo de Ministros aprobó la donación a Marruecos del Gran Teatro Cervantes de Tánger, un edificio emblemático de la ciudad inaugurado en 1913 y actualmente en estado ruinoso. Por su parte, la Real Academia Española (RAE) ha elegido por primera vez a un hispanista marroquí como académico correspondiente: se trata de Hossain Bouzined, traductor del Gabinete de la Casa Real y especialista en la historia de los moriscos.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, acudirá a Rabat para dar esplendor al encuentro con los escritores marroquíes en lengua española, uno de los actos más emotivos de la visita de Estado más breve que han hecho los Reyes (las que hicieron a Reino Unido, Francia, Portugal, México, Perú o Japón duraron un mínimo de tres días), pero no menos relevante ni complicada.