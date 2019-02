Unidos Podemos solicita la reparación de las víctimas de la migración

Unidos Podemos propone la creación de un Observatorio para “la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas de las fronteras”. Con este organismo la formación quiere que “se equipare a las víctimas de los procesos migratorios con las de otras tragedias, por ejemplo las de un accidente aéreo, y otras vulneraciones de derechos humanos”, explican sus responsables.

El Observatorio, recogido en una propuesta no de ley registrada el miércoles en el Congreso, se dedicará a la investigación de las muertes en las fronteras, más de 6.000 entre fallecidos y desaparecidos en los últimos 30 años, según datos de la Organización Internacional de Migraciones y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Además de a la identificación, la comunicación y acompañamiento a las familias.

“Debería depender de Presidencia y tener vinculación con el Ministerio de Cultura para así poder abordarlo desde políticas de memoria”, dicen. “Y con una pata en Justicia para dar el protagonismo a las víctimas y sus procesos de justicia reparativa”. La Guardia Civil, la Policía o Frontex, la agencia europea de control de fronteras, se limitarían a aportar información.

Unidos Podemos quiere que el Estado asuma a través de este organismo las tareas que realizan organizaciones como APDHA, Caminando Fronteras y Cruz Roja cuando identifican a los fallecidos y tratan de contactar a las familias.

En la misma iniciativa plantean que el 6 de febrero se convierta en el Día de las Víctimas en Frontera. En aquella fecha, hace cinco años, 14 migrantes murieron y otro sigue desaparecido en lo que se conoce como la tragedia del Tarajal. La madrugada de aquel día de 2014, la Guardia Civil trató de frenar la entrada de un grupo de unos 200 migrantes en una playa de Ceuta con material antidisturbios como disparos de pelotas de goma.

“Reclamamos justicia, verdad y reparación para las víctimas del Tarajal y que se permita a sus familiares que vengan a España. Algo que impidió el Gobierno del PP”, ha dicho Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos. La formación reclama que el Gobierno conceda a los familiares de las víctimas visados de carácter humanitario para que puedan viajar a España para saber qué sucedió, conocer el lugar en el que están los fallecidos e iniciar un procedimiento judicial que propicie un proceso de reparación más amplio.

140.000 firmas

Las ONG Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario van a entregar este jueves en el Congreso las casi 140.000 firmas que han recogido para que el Gobierno permita la salida al mar del Aita Mari y el Open Arms, los dos barcos de salvamento que llevan desde enero bloqueados en puertos españoles. Fueron detenidos en Gipuzkoa y Barcelona, respectivamente, por Capitanía Marítima, del Ministerio de Fomento, con el argumento de que no cumplen los requisitos de seguridad en el mar. No conseguirán el permiso “hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados”. Es decir, si los países colindantes a las zonas donde pretenden situarse ambos barcos —Italia y Malta por la parte europea— no garantizan la apertura de puertos, los barcos españoles no podrán zarpar.

Unidos Podemos solicitó la comparecencia de José Luis Ábalos, ministro de Fomento, para que explicara en el Congreso esta decisión. “El PSOE comenzó el Gobierno aceptando al Aquarius, pero no vemos avances en la consecución de derechos. Los que huyen del hambre, la guerra y la miseria no pueden ser recibidos con pelotas de goma”, afirma Dina Bousselham, diputada y responsable de Migraciones de Podemos.