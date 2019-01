Más de 40 personas revisan 15 años de correos del BBVA por el ‘caso Villarejo’

El BBVA ha multiplicado los trabajos de la investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco con el comisario de policía retirado José Villarejo. Desde que El Confidencial y Moncloa.com empezaron a publicar detalles de una enorme operación de espionaje a más de 4.000 teléfonos, el banco ha decidido contratar a una consultora, Price Waterhouse, para realizar una investigación más exhaustiva a la que ya habían hecho durante meses sin ningún resultado. En un aparte de las reuniones de Davos, fuentes del banco detallaron que se están mirando miles de correos electrónicos de los últimos 15 años de empleados del banco para determinar si es cierto que fue el BBVA quien pagó esa red de espionaje, algo que la entidad rechaza. Más de 40 personas trabajan para investigar todas los posibles rastros, en especial los correos electrónicos en los que pueda haber algún rastro de una facturación.

La investigación no tiene una fecha tope para concluir, pero estas fuentes del BBVA insisten en que se le está dando la máxima relevancia para lograr aclarar qué pasó. Mientras no haya una conclusión, el banco rechaza dar por buenas las versiones de su intervención en esta operación de espionaje. Por tanto, según estas fuentes, no está encima de la mesa la posibilidad de tomar ninguna decisión sobre Francisco González, presidente de honor del BBVA, que era el máximo responsable del banco en la época en la que se hizo el espionaje, entre 2004 y 2005, cuando se produjo una operación de alto nivel impulsada desde La Moncloa para forzar un cambio en la cúpula del banco. En el BBVA tampoco dan por buenas las transcripciones de las conversaciones que se han publicado, y no tomarán ninguna medida en función de lo que ha salido en los medios sino en lo que logre concluir su investigación interna.