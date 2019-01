Ciudadanos rechaza la propuesta del Círculo de Economía de negociar un nuevo Estatut

El movimiento del Círculo de Economía para impulsar la aprobación de un nuevo Estatut, que el miércoles presentó en Madrid en un acto conjunto con EL PAÍS, ha sido rechazado de plano por el primer partido en Cataluña. Ciudadanos, la formación más votada y líder de la oposición en Cataluña, no quiere oír hablar de un nuevo Estatuto de autonomía, porque culpa al Estatut de 2006 de la "ruptura" que existe hoy entre catalanes. El secretario general, José Manuel Villegas, descarta que, como pide el influyente lobby económico y empresarial catalán, su partido pudiera participar en un proceso de debate y negociación de una nueva norma autonómica. "La solución no es embarcar ahora a Cataluña a empezar a negociar un nuevo Estatuto", ha zanjado Villegas este jueves en el Congreso.

Ciudadanos no comparte la tesis del Círculo de Economía, entidad civil en el que están representadas grandes empresas catalanas, que pide al Govern que de forma inmediata ponga en marcha una comisión para la elaboración de ese nuevo Estatuto que luego sea refrendado en un referéndum en Cataluña. El Círculo plantea que ese Estatut tuviera rango de "norma institucional básica de la comunidad". Esto es, "hacer del nuevo Estatuto una especie de Constitución nacional como lo es en los Estados con rasgos federales”, explicó el economista y presidente de la fundación del Círculo, Antonio Costas, ayer en su intervención en Madrid. El think thank plantea esta propuesta ante el riesgo de una "intervención permanente de la Generalitat catalana, de una aplicación continuada del 155”.

Pero el partido de Albert Rivera cree que no hay que repetir errores del pasado. Y tratar de aprobar un nuevo Estatut, después del fallido de 2006 (que fue recortado por el Tribunal Constitucional tras aprobarse por los catalanes en referéndum) es profundizar en el error al que llevó el expresident Pasqual Maragall por "intereses partidistas".

"Ya lo vivimos en los años del señor Maragall, que cuando nadie pedía un nuevo Estatuto nos lanzó a aquella aventura y desde entonces estas son las consecuencias. Cataluña está como está, se inició entonces ese proceso de división, de enfrentamiento y ruptura de los catalanes precisamente por ese Estatut, que cuando se lanzó por parte del PSOE nadie lo reclamaba", ha reflexionado Villegas en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos cree que si aquella operación fue fallida, no hay que repetirla. "Eso ya lo hemos hecho, y ha dado los resultados que ha dado. Las cuestiones que ya se han intentado y no han tenido buenos efectos no creemos que sean las más adecuadas para resolver el problema", considera Villegas.

Ciudadanos está en la tesis que precisamente quiere evitar el Círculo de Economía: la de una intervención permanente de la Generalitat catalana con un 155 "indefinido". El partido que en Cataluña lidera Inés Arrimadas nunca estuvo de acuerdo en levantar la intervención del 155, y desde entonces ha reclamado que se inicie el proceso para aplicarlo. Ciudadanos cree que hay que ir a una aplicación continuada del 155, "el tiempo que haga falta hasta que haya estabilidad política", explicó el secretario general a EL PAÍS.

El partido de Rivera considera, como el PP —cuya fuerza en Cataluña es residual, pero en cambio tiene mayoría absoluta en el Senado, que es la cámara que tendría que aprobarlo— que un nuevo 155 tendría que ser más profundo que el anterior, y conseguir el control total por parte del Estado de las cuentas de la Generalitat, de los Mossos, así como intervenir en TV3 y en la educación catalana.

El PSOE y el Gobierno están en cambio en línea con el Círculo de Economía. Pedro Sánchez propuso el pasado julio en el Congreso votar un nuevo Estatuto. Ese sería el referéndum en Cataluña en lugar del de independencia que piden las formaciones separatistas, dijo. Los independentistas le contestaron entonces que solo aceptarán un referéndum de autodeterminación. El Círculo de Economía instó ayer a salir del laberinto catalán desde el debate y la negociación. De momento su llamada cae en saco roto.