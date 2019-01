El Círculo de Economía pide un nuevo Estatuto catalán para evitar “un 155 permanente”

La reflexión de esta entidad civil en la que están representadas grandes corporaciones catalanas suena en parte a rapapolvo a los partidos y parece arriesgada en un momento en el que cualquier propuesta de avance en el autogobierno de Cataluña tiene enfrente a los partidos del centro derecha, que apuestan por un 155 indefinido. Esta alternativa es rechazada de plano por el think thank catalán, que llama a conjurarla. “O somos capaces de salir del empantanamiento en el que estamos o el riesgo es llegar a una especie de intervención permanente de la Generalitat catalana. De una aplicación continuada del 155”, alertó este miércoles Antón Costas.

“El riesgo es la excepcionalidad permanente”, advirtió con gravedad el catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, presidente de la fundación del Círculo. No se resignan al fatalismo pero para eso, subrayan, hay que querer afrontar los problemas y no escudarse en la falta de consenso, —“El consenso sobre estas cosas es siempre a posteriori, nunca ex ante”, recordó el profesor Costas—.

El primer paso es reconocer que hay un problema en Cataluña. Y este “no es un problema del independentismo unilateralista. Este es más un efecto del problema catalán de fondo, que una causa de él”, creen en el think thank. Desde 1980, se recordó, en Cataluña hay casi de forma invariable un 47% de ciudadanos que votan a las mismas opciones políticas: antes nacionalistas, hoy independentistas.

La iniciativa del centro de opinión, que bajo el título “Propuestas para Cataluña” introdujo su presidente, Juan José Brugera, y desarrolló Antón Costas, parte de conjugar dos principios: el de legalidad y el democrático. Estos dos principios están presentes en la Constitución española. El primero es el absoluto respeto a la ley (contra las derivas unilateralistas del independentismo catalán) pero el segundo, quizá más olvidado ahora, es el que obliga a los poderes públicos a encontrar las vías legales adecuadas para encauzar las legítimas aspiraciones de la población, más si lo pide un grupo numeroso de votantes.

Es el caso de Cataluña, donde el malestar con el funcionamiento del Estado autonómico abarca a más de dos tercios de la población, y va más allá de las fronteras del independentismo. Y se manifiesta en lo que parece una obviedad pero que tiene una enorme relevancia política: que Cataluña es la única comunidad autónoma española que no tiene su Estatuto de Autonomía refrendado por los catalanes.

“La enseñanza de estos seis años en Cataluña es que hay que conjugar mejor estos dos grandes principios. Un golpe parlamentario rompió el principio de legalidad. Pero a la vez no hemos conjugado bien el otro gran principio”, sostuvo Costas. La propuesta del Círculo es, por tanto, una “mejora del autogobierno de Cataluña” que debe venir “de un nuevo Estatuto con el rango de norma fundamental de la Autonomía, en el marco de la Constitución, y aprobado en referéndum de los catalanes”. El Círculo de Economía plasmó este planteamiento en mayo del año pasado en un documento que ayer por primera vez se presentó fuera de Cataluña, en Madrid, en un debate moderado por la periodista Montserrat Domínguez, subdirectora de EL PAÍS, y en el que participaron también Máriam Martínez-Bascuñán, jefa de opinión de este diario, Lucía Méndez, de El Mundo, y Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política la Universidad Autónoma de Madrid.

El think thank pide al Gobierno de la Generalitat que de forma “inmediata” ponga en marcha una comisión para la elaboración de ese nuevo Estatuto que conduzca finalmente a la celebración de un referéndum en Cataluña. Llegar hasta allí requiere moderación y algo del espíritu de la Transición, se dijo en el debate. La responsabilidad del conflicto territorial en el que nos encontramos, culpó el presidente del Círculo, Juan José Brugera, es “de quienes no fueron ajustando el modelo” que construyeron los diputados constituyentes.

En el Hotel Villamagna de la capital escucharon estas ideas políticos de distintas sensibilidades como el líder del PSC, Miquel Iceta, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, el exdiputado de ICV Joan Coscubiela, o el exministro del PP y expresidente del Círculo de Economía Josep Piqué. También empresarios, como Antoni Brufau, presidente de Repsol, Isaías Taboás, presidente de RENFE, o José Luis Bonet Ferrer, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España. Los sindicatos estuvieron representados en Unai Sordo, secretario general de CC OO. La directora de EL PAÍS, Soledad Gallego- Díaz, y Joaquín Estefanía, adjunto a la dirección, representaron al diario, que auspiciaba el acto.

Alejados de “fórmulas extremas hay espacio para encontrar salidas al laberinto en el que nos encontramos”, instó Brugera. Diálogo y pacto, se reclamó. La solución se encontrará “solo desde el debate y la negociación que no entiende la cesión mutua como una derrota”, concluyó Brugera.