Rajoy y Aznar no coincidirán en la convención del PP

Desde que fue desalojado de La Moncloa por una moción de censura el pasado junio y abandonó la presidencia del PP, Mariano Rajoy se ha desvinculado por completo del partido. No le gustó cómo se desarrollaron las primarias —con críticas a Soraya Sáenz de Santamaría que eran, por extensión, reproches a su gestión en el Gobierno— y ya desde el registro mercantil, donde ha vuelto a ocupar su plaza, ha contemplado cómo sus enemigos más acérrimos regresaban a Génova por la puerta grande. José María Aznar, que le culpa de la fragmentación de la derecha, es ahora el padrino ideológico del nuevo líder, Pablo Casado, y Javier Fernández-Lasquetty, quien le definió como “un mal recuerdo” unas semanas después de la moción de censura, el jefe de gabinete de su sucesor.

Este fin de semana, cuando acuda a la convención ideológica del PP, Rajoy asistirá, de alguna forma, a su entierro político. Habrá comentarios de cariño desde la tribuna, pero en el cónclave quedará plasmado no solo el germen del futuro programa electoral del partido, para el que fuentes populares prometen “cambios de calado”, sino un organigrama donde le resultará imposible reconocerse.

Casado quería una foto de familia con Aznar y Rajoy, pero fuentes del partido admiten que será muy difícil, y fuentes próximas a Rajoy aseguran que el expresidente del Gobierno tiene compromisos fuera de Madrid el fin de semana. Ayer, a cuatro días del inicio de la convención, el PP no quiso aclarar en rueda de prensa si ambos expresidentes coincidirían al tiempo en la convención, pero las fuentes consultadas por EL PAÍS aseguran que Rajoy intervendrá el viernes y Aznar el sábado. Así, además de no coincidir, no restan protagonismo a Casado, que clausurará el cónclave con un discurso el domingo.

Aznar y Rajoy tendrán una intervención “breve” en el cónclave. Ambos representan las dos corrientes que ahora conviven en el PP. La del poder orgánico es la aznarista y la que hecho girar al partido a la derecha. La marianista la representan cargos autonómicos que apoyaron a Santamaría en las primarias y que opinan que Casado se ha equivocado en su estrategia frente a Vox, convencidos de que las elecciones se ganan en el centro político y que al endurecer su discurso solo está contribuyendo a legitimarles. Santamaría no ha sido invitada al cónclave del PP. Fuentes del partido justificaban ayer que no había pedido asistir.

Durante la convención sí habrá una foto de todos los candidatos del PP a las elecciones autonómicas y municipales de mayo — el partido aún no ha elegido a su aspirante por Europa—. El proceso también ha dejado heridas porque Casado, al contrario de lo que prometió, no ha respetado los resultados de los congresos regionales en todos los territorios y en lugares como Cantabria ha impuesto a la candidata que según fuentes populares mejor daba en las encuestas, la exatleta Ruth Beitia, en lugar de la líder autonómica, María José Sáenz de Buruaga.

La convención se celebrará de viernes a domingo en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, y asistirán, según el PP, cerca de 4.000 personas. El partido ha invitado a expertos en varias materias, como el economista Daniel Lacalle, y los principales discursos corresponderán al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, organizador del cónclave, el secretario general, Teodoro García Egea, y al presidente popular, Casado. Durante los tres días debatirán por temas, entre otros la violencia de género y la igualdad, la Constitución, Cataluña y el Estado autonómico, el Bréxit, la memoria histórica y el terrorismo. El domingo se cumplen, además, 30 años de la fundación del PP. El partido estrenó este lunes una nueva marca, que convivirá con la anterior. En el nuevo logo se lee “populares” y la gaviota o charrán adopta la forma de un corazón con los colores de la bandera de España.