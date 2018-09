Casado anuncia que el PP celebrará su convención nacional en diciembre, presidida por Feijóo

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha anunciado este sábado en Galicia que el partido celebrará los próximos días 1 y 2 de diciembre su convención nacional extraordinaria, que será "liderada y coordinada" por el presidente del partido en Galicia y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En la apertura del curso político del PP, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Casado ha subrayado que esa cita de diciembre será "el punto de partida" para la elaboración de los programas electorales y para abordar la "actualización" de la Constitución. "Le voy a proponer [a Feijóo] que verse sobre la apertura del partido a la sociedad, que la reflexión se centre también en actualizar, que no reformar nuestra Constitución", ha afirmado.

Casado ha abogado porque la convención sirva para fortalecer la defensa que el PP hace de España como "estado social y democrático de derecho", ante los "falsos demócratas", y ha apostado por trabajar para que la gente "vuelva a reconectar" con ese marco constitucional.

El líder del PP, además, ha lamentado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, consienta que los independentistas sigan por la vía actual y el Gobierno no actúe sobre lo que está pasando en Cataluña, puesto que "no se puede pasar de los lazos amarillos a los negros". Casado ha recriminado que a "una mujer le partan la cara" por retirar un lazo amarillo y ha recordado que su grupo pidió una modificación legislativa urgente de la Ley de Símbolos con el propósito de que no sea "discrecional".

Sobre el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Casado ha apelado, ante más de 1.500 personas, a la "responsabilidad" y ha criticado unas "vacaciones" prolongadas de los gobernantes cuando hay problemas de esta magnitud y lo que toca es "estar ahí", máxime ante una "crispación política, jurídica y legal" como la que, a su juicio, se vive desde hace tiempo.

Ha pedido, asimismo, respeto, unidad y contundencia y no "denostar" jamás la democracia representativa, porque hacerlo significa vaciarla "de contenido". Por todo ello, ha exigido no tolerar chantajes, aunque a ello no ayuda que "sean rehenes de los votos de la moción de censura y mucho menos la ambigüedad", ha dicho.