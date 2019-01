PP y Vox se reúnen en el Parlamento andaluz, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, acaba de decir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no le gustan las exigencias de Vox para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno "y de hecho, no las firmaría para la Región de Murcia". Entre todas las propuestas, ha destacado la postura del partido sobre violencia machista y ha dicho que en esa materia "no se puede dar ni un paso atrás". A su juicio, es posible cambiar la actual ley, pero siempre para avanzar, no para retroceder, informa Virginia Vadillo.