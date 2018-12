Ciudadanos avisa de que romperá el acuerdo con el PP en Andalucía si Vox entra en el Gobierno

Ciudadanos ha aceptado los votos de Vox para conseguir la presidencia del Parlamento andaluz, pero a partir de ahora pone dos líneas rojas a la posible participación del partido de extrema derecha en su acuerdo con el PP. No admitirá que Vox entre en el Gobierno de coalición que negocia con los populares, como tampoco que esta formación logre imponer alguna medida que modifique su acuerdo de programa. Si eso fuera así, ha explicado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, el partido rompería su alianza con el PP.

"No vamos a llevar a Andalucía a ningún tipo de tripartito ni ningún otro partido va a estar en ese Gobierno. Y si no, no existirá ese Gobierno y Ciudadanos no estará en un Gobierno", ha explicitado el número dos de Ciudadanos en rueda de prensa en la sede del partido en Madrid. El secretario general de Vox, Javier Ortega, aseguró ayer que tanto PP como Ciudadanos les han ofrecido consejerías en el futuro Gobierno andaluz. Ambos partidos lo niegan. También exigió negociar el acuerdo del programa de Gobierno. Por si acaso, los de Rivera —que hacen equilibrios para conseguir echar al PSOE de la Junta manchándose lo menos posible con la extrema derecha— anticipan su oposición frontal a esa posibilidad.

Ciudadanos tampoco admitiría que Vox cambie alguna de las 90 medidas de programa que han pactado con el PP —algunas de ellas chocan de plano con las de la formación de extrema derecha, como el compromiso de desarrollar la Ley andaluza contra la violencia de género— o añada otras. "El único escenario que contemplamos es un acuerdo de Ciudadanos con el PP. En otros escenarios, Ciudadanos no estaría en el acuerdo", ha enfatizado Villegas. La opción que manejan en la cúpula es la de apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) sin entrar en su Gobierno. Así lograrían desalojar a Susana Díaz de la Junta, pero sin participar de pactos con Vox.

La dirección de Albert Rivera no quiere ninguna foto con Vox. Evitarán al máximo sentarse a negociar con esta formación, y como mucho podrían mantener conversaciones telefónicas. Ese tira y afloja con el partido de Santiago Abascal marcará esta nueva fase hasta la investidura, que se espera para mediados de enero. La misma foto que Rivera rehúye es la que busca Abascal. En la cúpula de Ciudadanos ignoran hasta dónde estirará Vox esas intenciones, pero se guardan la carta de quedarse fuera del Gobierno si la cosa se complica.