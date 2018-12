El Congreso rechaza cambiar el método de elección parlamentaria del Poder Judicial

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, en el último pleno ómnibus del año, cambiar el actual sistema parlamentario de elección del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de mando de los jueces. El PSOE y sus socios en este tema, que son mayoritariamente los mismos que apoyaron a Pedro Sánchez para el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy, defendieron la "legitimidad" democrática y constitucional del método vigente por el que los partidos proponen en las Cortes hasta 12 de los 20 vocales del Consejo. PP y Ciudadanos proponían enmiendas para otorgar esa competencia directamente a los jueces a través de sus asociaciones, que fueron derrotadas. El PP cambió de criterio tras pactar en octubre con el PSOE continuar con el método anterior tras conocerse públicamente unos mensajes de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, que reflejaban sus intentos de intromisión en la Justicia.

La polémica sobre cuál es la mejor manera de seleccionar a los miembros que dirigen el Poder Judicial es recurrente desde que se constituyó ese órgano y los partidos, especialmente los principales del Parlamento, PP y PSOE, han mantenido durante estas décadas diferentes posturas. La discusión llegó incluso hasta el Tribunal Constitucional, que avaló en una sentencia en 1986 el método aprobado en 1985, que consiste en que desde el Congreso y el Senado se proponen los nombres de 12 candidatos a ocupar esos puestos. Los otros ocho corresponden a las asociaciones especializadas.

La situación permanecerá igual tras la votación registrada en la tarde de este jueves en el Congreso. La modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial pretendida por Ciudadanos fue descartada por 176 votos y solo apoyada solo por los 164 parlamentarios presentes del PP y el partido naranja.

El portavoz de Ciudadanos en materia de Justicia, Ignacio Prendes, justificó "la oportunidad histórica" de sus enmiendas, respaldadas ahora también por el PP, en lo que cree es una necesidad de "corregir y rectificar un error pernicioso" por haber concedido en su día ese poder de elegir a los vocales a los partidos políticos. Prendes se agarró a que todas las asociaciones de jueces y fiscales defienden que se varíe ese modelo para que las propuestas de aspirantes partan directamente de esas entidades corporativas y argumentó que eso es lo que está exigiendo ahora la sociedad.

Ignacio Prendes reconoció que el Constitucional ya sentenció que la elección desde los partidos políticos es plenamente legítima y democrática pero también agregó que en aquella sentencia el alto tribunal advirtió que ese modelo podría tener riesgos de que al final en la selección y reparto de aspirantes se impusiese "la lógica de partidos", que es lo que finalmente ha sucedido con todo tipo de Gobiernos y de colores políticos en el poder.

Ciudadanos siempre ha defendido cambiar ese sistema. El PP no. El portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, exvocal del Poder Judicial, subrayó mucho en su intervención esa "hipocresía" de los populares para romper ahora el consenso alcanzado el pasado mes de octubre con el Gobierno en lo que se presentó entonces como el primer y único gran pacto de este tramo de la legislatura desde que está el presidente socialista Pedro Sánchez en La Moncloa.

A las pocas semanas de sellar ese acuerdo se conocieron públicamente una serie de mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que revelaba a todos los senadores de su grupo la bondad del pacto para poder controlar "por la puerta de atrás" la sala segunda del Tribunal Supremo. Ese escándalo provocó la renuncia del magistrado del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, a presidir el renovado Poder Judicial y desbarató el pacto. El PP rectificó y anunció que apoyaría las propuestas de Ciudadanos, que es lo que ha hecho este jueves en el Congreso sin ninguna consecuencia real.

Eso sí, la portavoz popular, María Jesús Moro, no tuvo reparos en argumentar que muchas veces los apoyos a las normas deben interpretarse según "el contexto". Moro admitió que desde octubre han sucedido muchas vicisitudes para explicar el giro del PP e intentó apuntar a que su partido y su nuevo líder, Pablo Casado, había optado por "reflexionar" y hacerse eco del "clamor social" que reclama un modelo diferente en la selección del Poder Judicial. Moro no mencionó directamente el factor de los mensajes de Cosidó como determinantes pero sí hizo un comentario indirecto y con cierta autocrítica: "La culpa no es del cha, cha, cha y de que alguno haya hecho una bravuconada que no tenía que haberse producido".

Portavoces del Grupo Mixto, del PDeCAT, del PNV, de ERC, de Podemos y del PSOE aceptaron en sus alocuciones que se puede discutir la bondad de un sistema o método de elección, porque seguramente ninguno es perfecto, pero concluyeron que todos los discutidos son legales y democráticos y achacaron especialmente contra el PP su rectificación desde a una "pataleta infantil" o un "arrebato" para justificar su marcha atrás al pacto negociado con el PSOE tras la polémica que provocaron los mensajes de Cosidó.