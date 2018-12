Los líderes andaluces de PP y Vox se reunieron la semana pasada

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, y el cabeza de lista de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco Serrano, mantuvieron un encuentro la semana pasada “para tomar un café y tener la oportunidad de conocerse”, explican fuentes de los populares. En esa cita no se habló de asuntos relacionados con las negociaciones abiertas entre populares y Ciudadanos para forjar lo que ellos denominan “Gobierno de cambio” y para cuyo éxito ambas formaciones reconocen que necesitan de los votos del partido de extrema derecha, coinciden fuentes de los dos partidos. Ambos se mostraron abiertos a mantener el contacto en las próximas semanas.

Tras las elecciones andaluzas, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, afirmó que su partido no sería un obstáculo para propiciar un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía que desbancara al PSOE por primera vez en 36 años de la Junta. Sin embargo, un día después de que PP y Ciudadanos escenificaran su primera reunión para configurar esa alternancia en el poder, Serrano advirtió de que no se podía “ningunear” a su formación y que exigirían estar en la mesa de negociación para establecer las condiciones de su apoyo. “Se tiene que contar con nosotros para tener un nuevo presidente en Andalucía”, reiteró el juez a este diario, quien también reconoció haberse reunido con algún representante político andaluz, aunque no quiso concretar nombres. “Que me llamen, van a darse cuenta de que no soy totalitario”, explicó a EL PAÍS.

Vox ha exigido sentarse a la mesa de negociación de PP y Ciudadanos una vez que ambos hayan sellado su alianza de Gobierno para establecer las condiciones de su apoyo. El partido de extrema derecha quiere una presencia activa en la Mesa del Parlamento, con voz y voto, y no una mera vocalía simbólica, como la que ha ostentado IU en esta pasada legislatura. Para ello, están ultimando su equipo negociador con la intención, explicó Serrano, de poder iniciar las conversaciones con las dos fuerzas políticas la próxima semana o máximo antes del 27 de diciembre que es cuando se constituye la Cámara andaluza.

La formación naranja elude a toda costa cualquier relación con Vox y ha insistido en que su pacto solo incluye al PP, un partido constitucionalista. Sabe que tendrá que contar con los votos de la extrema derecha para la investidura, pero también para asegurarse la presidencia del Parlamento, pero insiste en que quien provoca a tener que depender de un partido que el propio Rivera ha calificado como populista es el PSOE al no plantearse la abstención. “Me gustaría creer que el PSOE en Andalucía no se va a sumar al sanchismo. Espero que sea un partido autónomo y que no se sume a lo que diga Sánchez y bloquee Andalucía”, ha dicho esta mañana el presidente de Ciudadanos en un desayuno en Sevilla.

Ante la negativa de Ciudadanos a sentarse a la mesa con Vox, Serrano ya les ha advertido de que “se van a tener que dar cuenta de lo que son las matemáticas y de que tienen que contar con nosotros”. Frente a la reticencia de los naranjas, en el PP ya han confirmado que dialogarán con todas las fuerzas con representación parlamentaria, incluidos los de Abascal. Lo dejó claro ayer la secretaria general de los populares andaluces Loles López.