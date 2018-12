Las palabras de despedida de un diputado de Podemos a uno del PP: “Es usted una buena persona”

Alberto Rodríguez (Podemos) dedica unas palabras de despedida al diputado del PP Alfonso Candón, este miércoles en el Congreso.

El diputado del PP en el Congreso por la provincia de Cádiz Alfonso Candón se ha despedido este semana de la Cámara baja tras renunciar a su acta para tomar posesión como parlamentario andaluz. Lo ha hecho rodeado de aplausos en el hemiciclo y elogios de sus compañeros, incluso por el grupo liderado por Pablo Iglesias. Este miércoles, por ejemplo, el parlamentario de Unidos Podemos Alberto Rodríguez le dijo que "llevaba mucho tiempo" pensando en su escaño si decir algo porque no sabría si se "arrepentiría", pero al final dedicó unas palabras a Candón: "Nunca pensé que iba a decir algo así en esta Cámara y menos a un diputado del PP, pero lo echaremos de menos y le diré algo que es una de las cosas más bonitas que se puede decir: es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio".

Otros compañeros diputados tuvieron gestos parecidos con Candón, como el parlamentario del Grupo Mixto Isidro Martínez, que le deseó el mayor éxito en sus futuras responsabilidades; el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo, que se despidió diciendo que Candón era un "un tipo estupendo, una buena persona y un gran profesional". "Esta cámara pierde un gran parlamentario", añadió Del Campo. Después, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran destacó los momentos compartidos con él y los "buenos debates" que les habían permitido "crecer" tanto en lo personal como en lo profesional. "Es una persona maravillosa y te deseo toda la suerte del mundo", aportó la diputada del PSOE María del Rocío de Frutos.

Tras esta serie de elogios y buenas palabras, cuando ha finalizado el pleno Candón ha dado las gracias a todos sus compañeros por las muestras de cariño y ha agradecido especialmente las "palabras y la amistad" del diputado de Podemos, al que conoció cuando llegó a la Cámara y considera un "magnífico" portavoz en la Comisión de Empleo. "Dejo muy buenas personas aquí, por encima de la ideología están las personas y ahora hay que seguir trabajando por el interés de los ciudadanos y de España".

Candón intervino en la sesión de pleno defendiendo una moción consecuencia de una interpelación de su partido sobre las políticas del Gobierno en empleo y formación, un discurso que quiso cerrar con una despedida dándoles las gracias a todos sus señorías. Entre aplausos, el diputado manifestó que "no hay mayor honor" para un diputado de provincia que "ama Cádiz y ama Andalucía" que haber "servido a los españoles desde el Congreso". También dijo que deja en el hemiciclo "grandes amigos y excelentes personas" procedentes de todos los grupos parlamentarios de los que ha aprendido "mucho" y subrayó que "encima de las ideologías están las personas". "He aprendido mucho de mis compañeros de grupo que me han aguantado hasta el último momento y también de los que más critican a España", señaló, al tiempo que deseó para sus compañeros que sean "justos y benéficos".