El PNV denuncia la falta de transparencia del Congreso

El PNV ha criticado este martes el oscurantismo de la Mesa del Congreso después de que el órgano de gobierno de la Cámara baja vetase una proposición no de ley peneuvista que pretendía facilitar el acceso de todos los diputados a las actas y documentos de las comisiones de investigación una vez que hayan concluido sus trabajos. La propuesta también planteaba que las actas de las reuniones de la Mesa del Congreso fuesen accesibles por todos los diputados.

El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, se mostró sorprendido por la decisión de no admitir a trámite una iniciativa que solo buscaba “acabar con el régimen heredado de la Transición, que tiende al oscurantismo”, ampliar la transparencia y “facilitar el trabajo” de los parlamentarios. “No entendemos este veto y seguiremos defendiendo nuestra propuesta”, recalcó.

El PNV no forma parte de la Mesa del Congreso, por lo que no tiene acceso al contenido de sus debates. A finales del mes pasado, el Grupo Vasco presentó una queja formal ante la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, porque no se le permitió acceder a las actas secretas de la comisión que investigó entre 1979 y 1982 la situación de los derechos humanos en las cárceles y comisarías españolas. Aunque la Mesa del Congreso no comunicó al PNV el motivo por el que se rechazó la admisión a trámite de su iniciativa, fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que la proposición no de ley no pretendía orientar la acción del Gobierno sino de la propia Cámara.

La propuesta pedía que Pastor adoptara una "resolución interpretativa" del reglamento del Congreso para que el secreto de los documentos de las comisiones de investigación ya concluidas no afectase a los diputados, aunque no hubieran formado parte de las mismas, y que se adecuara a esta interpretación el funcionamiento del archivo del Congreso.

El PNV quería que esta proposición no de ley, a la que tenía derecho en función de su cupo, se debatiera en el pleno del Congreso de la próxima semana, el último de este año, por lo que su no admisión a trámite pospone el asunto al menos hasta febrero del año próximo.