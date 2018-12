Fernando Clavijo: “Tenemos que hacer un Estado más federal”

Fernando Clavijo (La Laguna, Tenerife, 1971), de Coalición Canaria, preside el Gobierno del archipiélago desde 2015. Uno de los mayores hitos bajo su mandato es la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor el pasado 6 de noviembre, y que entre otras novedades elimina el aforamiento de los miembros del Gobierno y diputados regionales. Una norma en cuya aprobación destaca el consenso logrado entre diferentes fuerzas políticas canarias, y que el mandatario regional insta a ser replicado en la negociación de una reforma constitucional que considera necesaria.

Pregunta. ¿La Constitución aguanta otros 40 años sin reformas?

Respuesta. Yo creo que las cosas aguantan lo que se les eche, pero no sería beneficioso. La Constitución fue hecha en un momento de transición después de un régimen dictatorial, en un momento en el que estaban muy presentes las grandes heridas en nuestro país. Yo creo que el mundo ha cambiado, obedece a otros criterios, a otras formas de comportamiento, y se hace necesaria esa revisión.

P. ¿Qué reformas cree que serían las más urgentes?

R. Tenemos que definir qué modelo de Estado queremos. Es evidente que hay un debate territorial en el país con el secesionismo catalán; creo que las transferencias a las comunidades autónomas, a pesar de que nosotros acabamos de aprobar el Estatuto y asumimos más competencias, son revisables y mejorables. De hecho, el texto de la Constitución no culminó el modelo de las comunidades autónomas, y ahí hay que revisar qué tipo de competencias y servicios se tienen que prestar. Y luego tenemos que tener menos normas para que la forma de relacionarse de las Administraciones con el ciudadano sea mucho más ágil.

P. Habla del reparto de competencias del Estado con las comunidades autónomas, ¿a cuáles se refiere?

R. Es algo mucho más profundo para poder decirlo en esta entrevista, pero desde la competencia de Costas, a qué modelo queremos de relación con la Administración del Estado o la protección fitosanitaria… el control de las fronteras es del Estado, pero si no la ejerce, no podemos estar sujetos aquí a que entren plagas por nuestros puertos y aeropuertos. Tenemos que descentralizar más, hacer un Estado más federal.

P. En caso de reforma, ¿debería la Constitución Española recoger las singularidades de Cataluña en un anexo?

R. Si hay en España un territorio que debe ser contemplado por sus singularidades, es Canarias, entre otras cosas porque no estamos en el continente, estamos en la plataforma continental de África. Así lo recoge la Unión Europea en su Tratado de Funcionamiento, que nos reconoce más nuestra singularidad que la propia Constitución. Aspectos como que nuestro fuero, el Régimen Económico y Fiscal, pueda quedar anclado en la Constitución, es fundamental.

P. Hay quien entiende que la ley electoral actual favorece a los grandes partidos y que las provincias con menos población están sobrerrepresentadas, ¿cambiaría esa norma?

R. No lo considero ninguna prioridad. Todos nos presentamos a las elecciones con la misma ley. Las Cámaras representan a las personas y a los territorios.

P. Canarias ha eliminado en su nuevo Estatuto el aforamiento de los miembros del Gobierno y diputados regionales, ¿debería aplicarse igualmente para senadores, miembros del Ejecutivo central y diputados nacionales?

R. Yo creo que, o hay aforamiento, o no lo hay. Lo que no puede ser es que para unos sí y para otros no. No tiene sentido que ahora la única comunidad autónoma en la que sus diputados y Gobierno no estén aforados sea Canarias pero que los senadores o aquellos que lo proclaman no hayan tomado una iniciativa para suprimir su aforamiento. Pero hablo también de jueces, hablo también de fiscales. Si todos somos iguales ante la ley, y algunos están proclamando que el aforamiento es un privilegio cuando en puridad no lo es, que lo quitemos para todos.

P. ¿Incluiría la sanidad o los servicios sociales dentro del Título Primero de la Constitución, referido a los Derechos Fundamentales, como ya lo está la educación?

R. Sería razonable, pero tenemos que saber todos que el hecho de que lo recoja la Constitución no es garantía de nada. Está bien que se recoja y se consoliden derechos, pero esto requiere un debate más profundo, sosegado. Lo que vamos a definir es el modelo de país, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, y desde luego, eso se puede hacer recuperando el espíritu de la Constitución, del que todo el mundo habla pero que nadie practica, y que se dio en un momento muy complicado de transición en nuestro país. Ahora no existe esa voluntad de poder abordar los retos de este país, como pueden ser los servicios públicos y su sostenibilidad o el sistema de pensiones. Parece que es necesario el enfrentamiento y la crispación para justificar determinadas posiciones dogmáticas que en nada benefician a los ciudadanos.

P. El acuerdo al que han llegado diferentes fuerzas políticas canarias para consensuar el contenido del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, y que ha permitido su reciente aprobación, ¿puede servir de referencia para esa reforma constitucional?

R. Es el ejemplo de cómo en este contexto hemos conseguido sacar adelante un Estatuto, porque hemos apelado a la generosidad, responsabilidad, al diálogo, a ceder. Eso hace que este Estatuto no sea de Coalición Canaria ni de ningún otro partido sino el Estatuto de todos y en el que todos nos sentimos un poco reflejados. Y con la que está cayendo en el país con el enfrentamiento, es casi un milagro que hayamos podido llevarlo a buen puerto.