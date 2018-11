Abel Caballero prende su “Navidad top”: “Very welcome everybody here!”

"Viguesas y vigueses, llegó el momento que tanta gente está esperando", anunció este sábado por la tarde el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, antes de que la multitud emprendiese a voz en grito la cuenta atrás. Diez, nueve, ocho... uno, cero! Entonces el gobernante accionó el botón. Y un cono metálico de 31 metros de altura se transformó por obra y gracia de la compañía eléctrica en el supuesto árbol de Navidad más grande del planeta. Al mismo tiempo se iluminaban más de 300 calles, 325 árboles naturales y 30 clones más pequeños del ejemplar de récord. Y el público aclamaba admirado mientras trataba de captar, a duras penas, tanta apoteosis lumínica con el móvil. Nueve millones de leds que costarán a las arcas públicas unos 800.000 euros vestirán de fiesta Vigo durante mes y medio. Y en su inauguración el alcalde (y exministro de Felipe González) volvió a ser, como tantas veces, la esencia del espectáculo: "with the lights, with the music, very welcome everybody here!", clamó entre la sesión de fuegos de artificio y los cañonazos de confeti, en un discurso trilingüe en el que mezcló eufórico el gallego, el castellano y el inglés.

"La música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol in our Christmas time". El idioma británico y la música de fondo ("we are going to listen just 'Happy Christmas', de John Lennon", anunció) venían a cuento de otra aparición, en la segunda semana de septiembre, que inmediatamente se convirtió en viral en las redes sociales. Fue el día en que Abel Caballero anunció el éxtasis navideño que viviría la ciudad: "Que se preparen", avisaba a los gobernantes de varias capitales del mundo. "Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más. Bueno... ya no cito a Madrid y Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos". Sus declaraciones dieron la vuelta al país y alarmaron a los grupos ecologistas mucho antes de que la empresa contratada para instalar el tendido colgase la primera guirnalda led.

La "Navidad top de Vigo", prometía entonces el regidor de la mayor ciudad de Galicia y presidente de la FEMP, iba a ser "el no va más", con 25 árboles de luz, 13 fachadas iluminadas y un "rótulo de 108 metros cuadrados" en el Ayuntamiento. Ayer, a la vez que el árbol descomunal como una sequoya de la Puerta del Sol (una estructura más alta que los edificios que lo rodean y que permite acceder a su interior), el botón mágico del alcalde encendía también un gran muñeco de nieve o una bola de 12 metros. Hoy, en otro punto de la ciudad, tal y como avanzó Caballero, se prenderá "una caja de regalo gigante", y los selfies, como ayer, volverán a multiplicarse.

"¡Sois los mejores del mundo!", exclamaba ayer el alcalde al público que abarrotaba todas las calles que confluyen en la Puerta del Sol para asistir al espectáculo, que acabó con un baile de miles de luces de colores, sincronizadas con la música de Lennon. Se habían instalado siete pantallas gigantes para que nadie perdiese detalle del evento. En su discurso, Caballero pronunció el nombre de la ciudad cerca de 40 veces: "Os invitamos a venir a Vigo, para disfrutar, para vivir, para ser felices". Y anunció que iba a hacer de la Navidad una "fiesta grande de Vigo".