DIRECTO | Pedro Sánchez y Cosidó en la sesión de control al Gobierno en el Senado

Jon Iñarritu (EH Bildu): "Lo más grave es que ellos y ustedes se reparten la justicia. Es cierto que hay una contaminación continua de la justicia. Hace poco hemos visto la sentencia de las hipotecas. Pero volviendo a lo político, vemos que en todo lo relativo a Euskal Herria o Cataluña se borran esas barreras de la independencia judicial. Hemos visto cómo se juzgaba a miles de vasco bajo el 'todo es ETA' y veíamos cómo las denuncias por torturas no se veían. Esta falta de independencia e imparcialidad se lo ha dicho Estrasburgo. Hemos visto también sobre libertad de expresión. Vemos cómo se lleva a ese tribunal de excepción contaminados políticamente a peleas de bar, que si fueran de otro sitio no se llevarían, o a tuiteros o a raperos. ¿Usted cree que esa Sala Segunda presidida por el candidato de ellos, del PP, va a actuar con imparcialidad? Vea usted los informes del Consejo de Europa o el informe de The Economist, que decía que España corría peligro de ser una democracia imperfecta por la cuestión catalana".