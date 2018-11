Cuando llamar “payasos” a los policías sale gratis

Renovar el documento de identidad puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Y no solo para quien realiza el trámite, también para la Policía Nacional, cuerpo encargado de expedirlo. Así sucedió cuando F. G. S. P. acudió a la comisaría de la carretera de Valldemossa, en Palma de Mallorca, a renovar su DNI. Los agentes le informaron de que debía solicitar una cita previa, a lo que el hombre respondió: “Sois unos payasos”. El caso fue denunciado, pero la Delegación del Gobierno en Baleares lo ha archivado al considerar que el acta es “incompleta”. Los sindicatos de la policía han criticado la resolución y exigen una rectificación.

Eran las 15.50 del 27 de septiembre cuando el hombre profirió los insultos a los agentes en la comisaría adherida al distrito Oeste de Palma. Los policías identificaron entonces a F. G. S. P. y levantaron un acta para que fuese sancionado, al entender que había cometido una de las infracciones leves tipificadas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de 2015. El apartado 4 de esta norma recoge “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.

La Delegación del Gobierno resolvió que del contenido de la denuncia “se desprende la improcedencia de acordar la iniciación del procedimiento sancionador, ya que la manifestación pronunciada por el denunciado no configura en el sentir social desprecio alguno”. Los sindicatos de policía han manifestado su disconformidad, además de su preocupación por la situación de impunidad que podría derivarse. Según explican en un comunicado, la respuesta de la delegada del Gobierno es que “sois unos payasos” no es una falta de respeto, por lo que exigen una rectificación. La propia delegada, Rosario Sánchez, ha asegurado por teléfono a EL PAÍS que, a su juicio, esta afirmación supone “obviamente” un insulto, pero que no le corresponde a ella emitir una opinión, si no “emitir un informe que garantice el derecho de ambas partes”.

Rosario Sánchez explica que la denuncia ha sido archivada porque “no refleja bien las razones; el motivo queda descontextualizado y da lugar a confusión”. En su opinión se trata de una demanda “insuficiente” como para imputar una falta administrativa. La delegada del Gobierno en Baleares ha asegurado que estudiará el procedimiento jurídico para paliar la situación y para que F. G. S. P. sea sancionado por el presunto insulto que profirió. “A los policías les preocupaba ese carácter de impunidad. Les hemos aclarado los motivos que nos han llevado a archivar la denuncia, que es lo que nos pedían”, insiste Sánchez. Para ello se ha reunido este jueves, por separado, con los portavoces de los principales sindicatos de la isla.

En una nota de prensa, la delegación no solo reconoce que el acta “es insuficiente para poder determinar la imputación de la infracción”, también afirma que el artículo 52 de la ley de seguridad ciudadana establece que las denuncias de los agentes de la autoridad constituirán “base probatoria suficiente para adoptar la resolución que proceda”. “Hemos planteado una serie de cuestiones y estamos a la espera de que la delegación conteste”, reconoce Manuel Pavón, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares. Sin embargo, Pavón no ha especificado cuáles son esas cuestiones. Y añade: “Queremos escuchar a todas las partes antes de decidir qué acciones vamos a emprender. Lo que sí queremos dejar claro es que llamar payaso a un agente de la autoridad no es una actitud de respeto”.