Nadie en la política española le da mucho crédito a las proyecciones del CIS. Ni siquiera el que sale mejor parado, el PSOE. La semana pasada, el equipo de Pablo Casado, lejos de desanimarse, retó al Ejecutivo: si se cree esos datos, que Pedro Sánchez convoque ya elecciones. Pero ni el presidente ni nadie de su equipo, tal vez el más especializado en encuestas en llegar a La Moncloa, se creen las proyecciones del CIS, que le dan 10 puntos de ventaja sobre Ciudadanos y más de 13 sobre el PP. Sí aceptan los datos en bruto, que todos los partidos utilizan como base porque no hay otros mejores en el mercado -y encima son gratis- pero no los pronósticos.

Los datos que maneja el PSOE y el Gobierno, aunque son menos optimistas, sí son muy positivos y detectan una tendencia muy fuerte: el PP está cayendo mucho más de lo esperado. Y se verá en las elecciones andaluzas, señalan. Sus datos indican que el PP perdería en esta comunidad casi 300.000 votos, mientras los socialistas ganarían 120.000. A pesar de eso, por un problema de restos con el enorme crecimiento de Ciudadanos, Susana Díaz podría perder dos de los cuatro escaños que ganó en el último minuto en 2015 con esos restos. Las provincias con más riesgo son para el PSOE son Cádiz y Huelva. Esos sondeos pronostican también una caída importante de Unidos Podemos pese a su alianza con Izquierda Unida. Estos datos les dan perdiendo tres escaños. Si aguantan o mejoran la suma de 2015, el resultado del PSOE podría ser bastante peor.

Ciudadanos tendría una subida enorme en Andalucía, de hasta 450.000 votos y 15 escaños, pero seguiría forzado a pactar con el PSOE porque no sumaría en ningún caso con el PP. Los datos que maneja el Gobierno en este momento dan a Ciudadanos por encima del PP, una hecatombe para Casado, pero tanto en La Moncloa como en el palacio de San Telmo, sede de la Junta, y por supuesto en el PP dan por hecho que los populares recuperarán terreno con Ciudadanos durante la campaña electoral y quedarán por delante aunque no por mucha diferencia.

Casado salvará los muebles pero si el PSOE le dobla en votos en la comunidad más poblada de España y con más escaños en juego, como apuntan los sondeos, el líder del PP tendrá por delante un panorama muy difícil para recuperar el poder. Sería un gran éxito para Susana Díaz pero de rebote también para Sánchez, que necesitará los votos andaluces para seguir en La Moncloa.

En el Gobierno creen que en realidad el PP lleva años cayendo, que el efecto Casado duró poco más de un mes, y que la política española está viviendo en una irrealidad por la ausencia de elecciones durante dos años, pero esa situación ha llegado a su fin.

Los comicios andaluces, el peor escenario posible para probar la fortaleza del PP, demostrarán dónde está cada uno, dicen en el PSOE, y cambiarán por completo el escenario. En el PP no son tan pesimistas , pero en privado no desmienten del todo estos datos siempre que asuman que van delante de Ciudadanos. No hay que olvidar que las cifras ya no son de nadie, pasan de unos expertos a otros, entre otras cosas porque ahora hay mucho más trasvase de analistas que antes, no hay más que recordar que el equipo de Moncloa lo dirige alguien como Iván Redondo que trabajó con el PP.

Pero los datos que se trabajan estos días van más allá, y llevan al Gobierno a la conclusión de que Casado se equivoca en su estrategia de confrontación dentro de la derecha en vez de buscar una dinámica bipartidista con algunos pactos de Estado que dejaría a Ciudadanos fuera de juego. El líder del PP, por el contrario, está convencido de que primero tiene que asentarse en su espacio natural para después ampliarlo y ganar el centro apartando a Ciudadanos.

El PSOE ha hecho una encuesta para evaluar las medidas principales del pacto de Presupuestos con Podemos, su proyecto estrella. Y los datos son llamativos. El 79 % de la población cree que la subida del salario mínimo es urgente y el 63 % que es “viable económicamente”. Entre los votantes del PP, el 59 % la ve urgente aunque baja al 36 % quien la ve viable.

La regulación de precios del alquiler abusivos, rechazada abiertamente por el PP, tiene sin embargo el respaldo del 59 % de sus votantes. Y la ampliación de la inversión a personas dependientes tiene un apoyo del 86 %. Son medidas en general populares, a las que es difícil oponerse. Hay respuestas aún más llamativas. Hasta un 27 % de los votantes del PP dicen que su partido debería apoyar los Presupuestos, y un 41 % en el caso de Ciudadanos.

Con todos estos datos encima de la mesa, el PSOE se enfrenta a la primera gran prueba de fuego del giro político en España convencido de que el gran derrotado de la noche será el PP. Pero los populares ya han mostrado otras veces una resistencia muy por encima de lo esperado y en la cúpula de este partido aún hay quien cree que podrían dar un vuelco y sumar con Ciudadanos para quitar el poder en Andalucía al PSOE después de 40 años.

Sería un golpe tan duro por inesperado y por simbólico que cambiaría por completo el panorama político y desestabilizaría al Gobierno. Nadie lo ve posible en La Moncloa. Ni eso, ni que el CIS acierte. Las urnas deciden.