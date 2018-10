El director del CIS: “Publicamos exactamente lo que dice el ciudadano”

Entrevista al director del CIS en RNE.

"¿Que a algunos no les gusta [el resultado del último CIS]? Entiendo que no les guste a los que les va mal, pero es lo que hay", ha asegurado este viernes José Félix Tezanos, nuevo director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sobre el barómetro publicado ayer jueves, que da 11 puntos de ventaja al PSOE. Solo el partido en el Gobierno confía en estos resultados. El resto de las formaciones sigue poniendo en duda los datos de estimación de voto que arroja el segundo barómetro de este organismo desde que Tezanos, exmiembro de la ejecutiva socialista, está en la presidencia.

El presidende del CIS ha defendido que su método es veraz y científico y que lo que hace es eliminar prácticamente la denominada cocina, es decir, los cálculos aplicados en los datos en bruto para ofrecer una estimación de voto. Frente a las críticas, Tezanos ha incidido en que las encuestas del organismo son "científicas" y "rigurosas". “Lo que publicamos es exactamente lo que dice el ciudadano”, ha asegurado en una entrevista en RNE en la que ha añadido que también publican "los datos puros y cada partido puede hacer sus proyecciones". Tezanos ha insistido en que lo que cuenta son los datos puros. "No se manipula ni he cambiado nada. Cualquiera puede comparar los votos y la simpatía", ha insistido en otra entrevista en Antena 3, donde ha defendido el "derecho del ciudadano" a expresarse sin filtros ni interpretaciones. "La adivinación no es ciencia", ha remachado.

Los que restan fiabilidad a la encuesta son, a su juicio, "muy poca gente" y además "gente mal informada y que dice esto incluso con mala intención". "Hay países como Alemania en los que está prohibido [hacer la cocina]. Nosotros sacamos lo que dice el ciudadano, de forma que cualquiera puede hacer su interpretación de los datos", ha reiterado.

José Félix Tezanos califica de "absurdas" las acusaciones de 'cocina' en el CIS: "Los resultados que nosotros publicamos son exactamente lo que dicen los ciudadanos"

Escucha➡https://t.co/WYWD0NYeD3

Opina➡☎900 137 137 o audio al📲620 57 57 12 pic.twitter.com/pUlgvGGA45 — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) 26 de octubre de 2018

Tezanos entiende los resultados como coherentes con el cambio político vivido en los últimos meses y ha recomendado a algunos "que harían bien en tratar de entender al ciudadano en lugar de matar al mensajero".

Sobre la preocupación por la crispación, ha considerado que los ciudadanos españoles "están preocupados por esto" y quiénes están provocándolo, "dos partidos", en referencia al PP y a los independentistas, "salen más perjudicados". "Lo siento mucho, pero el PP está teniendo datos muy negativos en la corrupción", ha añadido, para subrayar que entiende que "algunos se sientan mal" porque los resultados les son desfavorables. "No es culpa del CIS", ha añadido. "Hemos detectado una enfermedad real", ha dicho el director del CIS, que considera muy oportuno haber preguntado por primera vez por la crispación porque la obligación del organismo es "intentar tomar el pulso al ciudadano".

🔴José Félix Tezanos a los partidos que no se fían de los datos: "Si estos datos son mentira que no se preocupen que recibirán ustedes muchos votos " #MásterCISESP ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/LlhUQoHmSW — Espejo Público (@EspejoPublico) 26 de octubre de 2018

Tezanos ha recordado que criticar los datos del CIS "es un clásico" en este país y ha tildado de "absurdo" el debate y de "cómicas" las críticas. "Cuando se debate sobre cosas absurdas se acaba fijando la atención en el dedo y no la luna, como dice el dicho chino", ha añadido. El director del CIS ha opinado que "no es verdad que las empresas de encuestas estén enfrentadas", al tiempo que se ha mostrado dispuesto a acudir al Congreso de los Diputados y a enviar a los partidos a expertos en encuestas para que les ayuden a comprender el resultado de los sondeos.