Sito Miñanco, ante el juez: “La prensa cuenta de mí mentiras tan grandes como esta sala”

El pasado de contrabandista de tabaco persigue al narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. El famoso capo ha vuelto a Galicia esposado para declarar durante una hora ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra que le juzga por blanquear 10 millones de euros del narcotráfico a través de la sociedad Inmobiliaria San Saturnino. Aunque Miñanco fue unos años administrador, la empresa estaba a nombre de una hermana de su exmujer. “ Me presté para ayudarla y ella confió en mí”, ha declarado desvinculándose de la actividad de la inmobiliaria.

Prado Bugallo ha negado que firmara documentos para comprar patrimonio, incluso los casi 5000 metros cuadrados para levantar el Astillero O Facho al que siempre se le ha involucrado como la empresa donde construía las planeadoras y lanzaderas para operar presuntamente en el contrabando y el narcotráfico.

“No me acuerdo de nada, pero si aparece mi nombre ahí será que firmé, ahora veo que mis abogados no sacaron mi nombre de ahí cuando me desvinculé legalmente de esa empresa”, declaró Miñanco. En actitud colaboradora, el acusado insistió una y otra vez que nada tuvo que ver con esta empresa, ni con Astilleros Burás, ambas de Cambados. Sito afirmó que en aquellos años era comisionista legal de tabaco , pero no trabajaba en España.

“Yo vivía en Bélgica donde me dedicaba a llevar tabaco desde Amberes a África. Luego fui a Panamá porque los portes eran más baratos”, aseguró. Con dos condenas por narcotráfico y detenido en febrero pasado por organizar supuestamente otra operación de cocaína, Prado Bugallo ha arremetido contra los medios de comunicación cuando el fiscal hizo un repaso de su historial penitenciario. “Yo no conocí a ningún miembro de ningún cartel en la cárcel, eso lo invento la prensa y es una mentira tan grande como esta Audiencia” se defendió ante el tribunal.

A continuación, declararon su exmujer y una de sus hijas, también acusadas, para avalar la versión de que Sito abandonó la casa familiar y no vivía en Galicia por lo que la inyección de dinero de la inmobiliaria no procedía del narcotráfico.