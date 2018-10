Unidos Podemos intensifica su ofensiva contra la Monarquía

El PSOE se prepara para erigirse en dique de contención, con el PP y Ciudadanos, frente a la ofensiva antimonárquica de los partidos que le sostienen en el Gobierno. Y así continuará. No evitó la tramitación de una iniciativa que defendió Alberto Garzón, para despenalizar las injurias a la Corona, pero a través de enmiendas se verá su manto protector.

Su voto irá siempre en contra de las pretensiones de Unidos Podemos y de ERC de investigar a Juan Carlos I y de reprobar al actual por su actuación en Cataluña. No ha dudado en llevar al Tribunal Constitucional la reprobación del Parlamento de Cataluña aunque el Consejo de Estado no ve asidero jurídico. “Es el resquicio diferenciador de Podemos con el PSOE que tiene aceptación en parte de nuestro electorado aunque no sabemos cuánto”, señalan fuentes parlamentarias socialistas. Para el grupo popular la ofensiva contra la Monarquía es tan grave como la crisis secesionista de Cataluña.