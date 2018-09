PSOE, PP y Cs rechazan una comisión sobre las grabaciones a Corinna

El PSOE ha rechazado este martes junto al PP y Ciudadanos otra de las iniciativas a las que Pablo Iglesias da más importancia. La Mesa del Congreso ha descartado la petición de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el rey emérito, Juan Carlos I, según las grabaciones a su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El PSOE ha coincidido en su rechazo a la comisión con el PP y Ciudadanos, que entre ambos controlan el órgano que regula la actividad en el Parlamento y decide qué asuntos se abordan.

"Es inexplicable, no se entiende de Ciudadanos cuando dice que vino a regenerar la política y también por parte del PSOE, que gobierna gracias a la moción de censura contra Gürtel", ha manifestado Ione Belarra. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Parlamento ha insistido en que es prioritario saber si el anterior jefe del Estado "fue un defraudador" y "cobró mordidas" por el contrato a empresas españolas del AVE a La Meca (Arabia Saudí).

El PSOE argumenta que el informe de los letrados del Congreso recoge que la comisión sería contraria al artículo 56.3 de la Constitución y tiene por norma no ir nunca contra los informes de los letrados. El artículo citado establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Podemos y sus confluencias discrepan de esta interpretación. "Este argumento no tiene peso, hablan de la inviolabilidad de la figura del Rey y nosotros hablamos de que se investigue a Juan Carlos I a partir de 2014, cuando deja de ser inviolable", ha afirmado Belarra. Juan Carlos I abdicó en junio de ese año dando el relevo de la monarquía a su hijo Felipe VI. "El PSOE tiene que rectificar, nadie va a entender que no apoye esta comisión de investigación para saber qué pasó con las finanzas de Juan Carlos I", ha insistido Belarra.

Otro de los argumentos que se han dado para no admitir la comisión de investigación es que choca con el artículo 65 de la Constitución, que estipula que "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". Podemos y sus aliados consideran que la inadmisión por este artículo no tiene nada que ver con la naturaleza de la comisión. También traslada que según técnicos de Hacienda Juan Carlos está obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero desde el año 2013 si se acredita que el monarca emérito es el titular de terrenos y cuentas en el extranjero y no las ha declarado, motivo por la que estaría incurriendo en infracciones tributarias graves

Unidos Podemos registró el pasado 23 de julio la petición de apertura de una comisión de investigación abierta en el Congreso. El objetivo era que el rey emérito compareciera y diera explicaciones sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido tras las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Unidos Podemos insistía en la necesidad de que esta investigación se realice en una comisión abierta.

El PSOE también esgrime que el pasado 26 de julio ya dio explicaciones en la comisión de secretos oficiales el director del CNI, Félix Sanz Roldán. Esta comisión se celebra siempre a puerta cerrada. En teoría los miembros de dicha comisión no pueden revelar ninguna información al respecto. "La opacidad no es el camino para un proceso de regeneración democrática en nuestro país", señaló entonces Rafa Mayoral, diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos.