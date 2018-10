El PP acusa a Pedro Sánchez de tener “el Gobierno más sucio de la democracia”

El PP ha clausurado este domingo su vigésima tercera reunión interparlamentaria, celebrada en Sevilla, con el mismo tono duro que empezó la semana y burlándose de las críticas por radicalismo. Ignacio Cosidó, portavoz en el Senado - "la fortaleza", dijo, donde tienen mayoría absoluta-, ha asegurado que el de Pedro Sánchez es "el Gobierno más sucio de la historia" . "Un Gobierno en descomposición", ha añadido la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, que quería modernizar el formato de este tipo de reuniones de partido, ha aprovechado su discurso para realizar una performance. Con el auditorio a oscuras, sobre una pantalla gigante, y durante unos minutos, solo se ha visto una columna de humo. Todavía con los focos apagados, el número dos de los populares ha dicho: "El PSOE lleva cuarenta años vendiendo humo...", en alusión a los 36 años que los socialistas llevan gobernando Andalucía. "Susana Díaz y Pedro Sánchez tienen menos credibilidad que las encuestas del CIS", ha añadido, antes de burlarse de quienes les acusan de radicales: "Yo soy un radical de querer a Andalucía". Este domingo sí se mostraron banderas de la comunidad autónoma. El día anterior, todo el protagonismo fue para la española.

El candidato popular a la Junta, Juan Manuel Moreno, ha clausurado la interparlamentaria, como ayer hizo Pablo Casado, explotando la rivalidad entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. "Ha pasado de ser una leona a un corderito suavito, suavito. ¿Por qué calla Susana cuando Sánchez da barra libre para que insulten a los símbolos de todos o a las religiones que profesamos? No nos gusta que insulten a la Virgen de La Macarena. ¿Por qué no se lo dice a Sánchez?", ha preguntado, en alusión a la votación favorable esta semana en el Congreso para revisar el Código Penal para suavizar e incluso eliminar delitos como las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo y la ofensa a los sentimientos religiosos.

Desde Jaén, Díaz ha replicado: "El señor Casado no me va a encontrar en los insultos. Un día se mete con los jóvenes, otro día con los andaluces porque no le votan, todo el mundo está equivocado, quizás el 2 de diciembre se lo tenga que hacer mirar y el que esté equivocado sea él. Espero que diga si tiene algún proyecto para Jaén o Almería, si tiene algún proyecto más allá del insulto, porque no me va a arrastrar a ese terreno de la ofensa, que es donde le gusta moverse a él".

Durante toda la mañana, los populares han recordado con insistencia que Ciudadanos "es cómplice" y "dio respiración asistida" al Gobierno socialista de Susana Díaz y "traicionó" a sus votantes. La única opción de gobernar para los populares es sumar con el partido de Albert Rivera.