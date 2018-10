García-Page: “Sánchez no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario”

Al igual que el resto de dirigentes territoriales del PSOE, Emiliano García-Page, ha expresado este lunes su confianza en la estrategia que el Gobierno está siguiendo en la crisis de Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha rechaza que se vayan a realizar concesiones a los independentistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2019.

"En el PSOE tenemos muy claro que el presidente del Gobierno no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario ni se plantea poner en juego las reglas de juego del Estado de derecho", ha incidido el presidente autonómico, que ha recalcado que sería un error confundir las formas "infinitamente más dialogantes y deseables en todos lo sentidos" del Ejecutivo socialista en el conflicto territorial con "debilidad". ERC ha advertido de que no negociará "nada", en referencia a los Presupuestos de 2019, si la Fiscalía no retira los cargos contra los impulsores del procés encarcelados.

"A este Gobierno, si se traspasa el límite, no le va a temblar el pulso para aplicar medidas constitucionales", ha afirmado García-Page tras la reunión de más de dos horas que ha mantenido con Pedro Sánchez en La Moncloa. El respaldo de Sánchez a Mariano Rajoy hace un año en la aprobación y aplicación del artículo 155 de la Constitución le han otorgado una credibilidad y un respaldo de la que no disponía cuando se postuló de nuevo a la reelección como secretario general de los socialistas.

"Si hay alguien que pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE ya salimos bastante escarmentados. Permítanme que lo diga. Cuando ha tenido que demostrar fuerza, se lo digo en primera persona, la tiene. De manera que no recomendaría a los independentistas que jueguen a probar la fuerza de Pedro Sánchez", ha hecho hincapié tirando de ironía. Como la casi totalidad de cuadros relevantes del PSOE, García-Page apoyó a Susana Díaz en las primarias de mayo de 2017 en las que Sánchez se impuso con más de la mitad de los votos de la militancia.

El presidente de Castilla-La Mancha ha salido de la reunión con una perspectiva favorable para la resolución de dos asuntos prioritarios en su agenda, ambos relacionados con el medio ambiente. El Gobierno ha reiterado su rechazo al proyecto del cementerio nuclear de Villar de Cañas que impulsaron la legislatura pasada el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ejecutivo autonómico presidido por María Dolores de Cospedal, hasta las primarias de julio pasado secretaria general del PP. "Doy por ganada la batalla del Almacén Temporal Centralizado. La voluntad del gobierno es dar carpetazo a esta instalación y se lo agradezco al presidente. La ubicación elegida contrariaba la sostenibilidad ambiental y desde la perspectiva política damos por cerrado este debate", ha manifestado García-Page, que prevé que la decisión final del Gobierno se haga firme "sin tardanza".

Más tiempo llevará superar las diferencias crónicas por el trasvase del Tajo. García-Page ha subrayado el compromiso del Gobierno en que se duplique la capacidad de desalación de agua en el Levante para 2020 y "suavizar" así el envío de agua al litoral. El presidente de Castilla-La Mancha no renuncia a acabar con el trasvase a medio-largo plazo: "Si España quiere trasvases tiene que ser de todos los ríos, no del que decidió Franco", ha concluido.