Al juez le desaparece un helicóptero

¿Cómo pudo desaparecer de un día para otro un artefacto tan grande?”. Tere se ríe a las puertas del bar El Frenazo, en Los Badalejos, término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). Le parece surrealista lo sucedido con el helicóptero del cercano rancho Ortiz. El juez Baltasar Garzón decomisó el aparato en 2008, ante la sospecha de que había transportado droga, y lo precintó en ese rancho. Pero alguien lo sustrajo. El Ministerio de Justicia se enfrenta ahora a una demanda de indemnización de 153.000 euros (la nave era de segunda mano, de finales de los sesenta, y propiedad de la firma alemana Condor) por su inexplicable desaparición.

Antonio, camarero de otro bar cercano al rancho Ortiz, La Cabrala, recuerda haberse despertado varias madrugadas con latidos de aspa, salir a la puerta de su casa a ver de dónde salía ese ruido y observar bajo la luna una enorme sombra oscura que se colaba bajo cables de alta tensión con la panza casi pegada al secarral. Y luego se perdía con dirección a la vaguada que abriga el rancho. “Iba sin luces, muy cerca del suelo, una temeridad. Debía tener un buen piloto”, aventura Antonio.

Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirman que ciertamente esa era la táctica de vuelo de los narcos que utilizaron el helicóptero para transportar droga desde África a los montes de Cádiz y desde aquí distribuirla por el resto de España y Europa. Volaban muy bajo para escabullirse de los radares policiales del estrecho de Gibraltar.

La UCO llevaba semanas siguiendo los pasos de la misteriosa nave porque intuía que sus vuelos eran cargamentos de hachís. Entraba por las estribaciones de Algeciras y se adentraba en la hondonada del rancho, que EL PAÍS ha visitado. Es un lugar en medio de la nada, de tortuoso acceso por un camino sembrado de arena, casi blanca, volada hasta allí desde las cercanas playas gaditanas. En este enclave estuvo depositado por orden judicial el helicóptero hasta que se evaporó tras la detención de sus ocupantes narcos. Lo precintó el juez Baltasar Garzón en 2008, años antes de ser apartado de la carrera, y legalmente nadie podía tocarlo. Y menos aún robarlo.

El helicóptero, modelo MBB Bo 105, muy parecido al de la fotografía superior, pero en su versión civil, sin armas, dos motores y polivalente, solo permaneció unas semanas en ese paraje a la intemperie. El rancho posee varias naves y una amplia explanada adyacente. Allí, en la madrugada del 28 de marzo, escondidos entre los árboles de la zona, aguardaron ese día agentes de la UCO la llegada de la huidiza nave. Iban tres personas dentro.

El juez Garzón dirigió la operación antidroga. Tras los arrestos, como no había donde custodiar la nave, quedó allí precintada. Pero sin vigilancia, aunque los agentes de la UCO le quitaron piezas vitales del motor para que nadie tuviese la tentación de robarla, algo que parecía inimaginable. En total hubo siete detenidos esa madrugada de marzo. Del helicóptero se apearon Sasha, de origen serbobosnio, y sus hombres de confianza (un colombiano y un español).

Los agentes llevaban tiempo tras los kamikazes vuelos nocturnos. Y esa noche decidieron actuar. Años después, los detenidos fueron a juicio por tráfico de drogas, pero diluidos en el banquillo con los reos de otra operación antidroga aún más extensa, la llamada Operación Aspas.

"Olía a muerto"

Vecinos famosos En los alrededores del rancho Ortiz emergen fincas con toros de lidia que miran al otro lado de la alambrada a los forasteros que se adentra en el corazón del paraje, una suerte de hondonada rodeada de montes llenos de retamas secas y grandes olivos de aceituna alargada. La finca Cantora, de Isabel Pantoja, está a poco más de un kilómetro del Rancho. Lo recuerda Tere, que se apresura a subrayar que el exyerno de la tonallidera, Alberto Isla, "empezó de camarero ahí", en el bar El Frenazo.

Los arrestados tuvieron suerte. La UCO no halló esa noche droga en el MBB bo 105, un aparato construido en Alemania y capaz de superar los 250 kilómetros por hora y con más de dos horas de autonomía de vuelo. La justa para atravesar el estrecho y esconderse en el rancho. “No llevaba droga pero olía a muerto (a estupefacientes)”, señalan informes de la UCO. “Antes de llegar al rancho, la nave hizo una parada en algún lugar y allí dejó los faldos de hachís”, narran estos medios. De hecho, todos los asientos traseros estaban quitados para que cupiese más mercancía, apuntan.

El aparato estuvo precintado en el rancho Ortiz varias semanas antes de desaparecer no se sabe cómo. Los técnicos de la UCO se llevaron varias piezas del motor hasta tanto realizaban los trámites para trasladar la nave a un hangar de Cádiz bajo custodia policial directa. Pero el aparato se perdió antes de que estuviese listo el papeleo. Y eso que los agentes de la UCO habían redactado un un informe advirtiendo de lo inadecuado del lugar de custodia y del progresivo deterioro que estaba sufriendo la nave, expuesta a la climatología en una cortijada cuya única seguridad se limitaba a una alambrada de sencillo acceso.

¿Cómo desapareció un helicóptero de casi nueve metros de largo, diez de diámetro de rotor, tres de altura capaz de elevar un peso de 2.300 kilogramos? ¿Quién se lo llevó? No hay certezas, solo conjeturas. “Entró allí volando y salió de allí volando; de otro modo es imposible: para sacar una máquina tan grande de ese lugar es preciso un tráiler, y ahí no entra un camión de esos porque el camino es muy estrecho”, esgrime un vecino de Medina Sidonia buen conocedor del paraje. “Estas bandas de narcos disponen de más helicópteros; y no es descartable que provisionalmente repusieran de otras naves las piezas que se llevó la Guardia Civil y lo sacaran de allí volando”, vaticinan fuentes judiciales.

Los agentes de la UCO inspeccionaron la zona y hallaron pisadas de ruedas de camión, pero nada concluyente. “También pudieron llevárselo utilizando dos camiones, uno como grúa para levantar el helicóptero y otro para transportarlo”, agregan los citados medios. A lo largo de estos años, la única pista fiable sobre el paradero del MBB bo 105 la ha facilitado colateralmente un pinchazo telefónico a un narco de la zona del estrecho. “Sí, sí, el helicóptero… se estrelló en Marruecos”.