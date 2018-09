La policía pide ayuda para resolver la muerte de un hombre de 81 años en Santander

Vídeo: Audio difundido por la Policía Nacional. (TWITTER) Foto: Un coche de la policía, en una imagen de archivo. (EP)

"¿Tienes un papel y un bolígrafo ahí a mano? Es que es eso, que se... que me he enterado que una persona está en su casa... y quiero dar las señas para que vayan a sacarla". Así comienza la grabación que ha difundido este miércoles la Policía Nacional acompañada de una petición de ayuda ciudadana para poder identificar a los autores del homicidio de un hombre de 81 años en Santander en febrero de 2017.

Los criminales asaltaron, maniataron y amordazaron a la víctima y su mujer para robar una caja fuerte, tras lo cual abandonaron a la pareja. Un día después, un comunicante anónimo llamó a la Cruz Roja de Madrid desde Vitoria para alertar de lo sucedido e informar de que había dos ancianos que podían estar heridos. La policía busca al autor de la llamada porque creen que puede estar relacionado con el crimen y que, con la colaboración ciudadana, pueden saber si se trata de un encubridor, un cómplice o incluso uno de los autores.

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2017. Los autores del crimen asaltaron a la víctima cuando se encontraba en un local donde acudía cada mañana a cuidar unos pájaros. Lo ataron y amordazaron con el propósito de robar unas joyas y dinero que el hombre guardaba en una caja fuerte. El botín se encontraba en la casa del fallecido, a donde se desplazaron los presuntos homicidas. Allí ataron también a la pareja de la víctima, que logró sobrevivir, y sustrajeron todo el contenido caja de seguridad.

En la grabación, el comunicante anónimo se exaspera varias veces con el teleoperador de Cruz Roja, sobre todo, cuando este último parece no entender las indicaciones. "No, en la misma dirección que el otro no, por Dios", se le escucha decir. El autor de la llamada también asegura que "ella [la pareja de la víctima] no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección y tirar la puerta abajo o lo que quiera".

La policía asegura que los agentes, dirigidos por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santander, han realizado numerosas gestiones para identificar a los presuntos autores de los hechos. Para poder informar, se ha habilitado el número de teléfono 609 777 867 para que cualquier ciudadano aporte datos sobre el audio y poder identificar al comunicante anónimo. El teléfono está disponible las 24 horas del día y, en todo momento, se garantiza la confidencialidad y anonimato de los llamantes.