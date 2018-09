Los vídeos de las declaraciones de los miembros del Govern en la Audiencia Nacional

Declaraciones de Junqueras, Forn y Vila en la Audiencia Nacional. ACN

Diez meses después de que la juez Carmen Lamela enviara a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers del Ejecutivo autonómico, la Agència Catalana de Notícies (ACN) ha difundido los vídeos de sus declaraciones judiciales. En ellas, el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC) negó haber gastado dinero público en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y el exconsejero Santi Vila relató sus intentos por encontrar una solución negociada.

Todos los exmiembros del Govern se acogieron a su derecho de solo contestar a sus abogados, a excepción de Vila que también respondió a la Fiscalía, e insistieron en que “no están de acuerdo con la violencia” y “no han propugnado actos violentos”. Hay dos vídeos: en el primero declaran el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Joaquim Forn y Santi Vila, en el segundo aparecen los exconsejeros Meritxell Borrás, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Carles Mundó.

Declaraciones de Rull, Borrás, Turull, Bassa, Mundó y Romeva en la Audiencia Nacional ACN

"Soy creyente y cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar", dijo Oriol Junqueras. "Mis convicciones me alejan y me impiden cualquier relación con actos violentos de ninguna forma", aseguró el exvicepresidente, que dedicó gran parte de su intervención a negar que se hubieran realizado gastos ajenos al presupuesto en el referéndum del 1-O.

Todos los consejeros hicieron hincapié en realzar su historial antiviolento y rechazar cualquier relación con actos que pudieran impedir la acción policial y judicial. Además, Joaquim Forn, exconsejero de Interior, aseguró que siempre ordenó a los Mossos d'Esquadra que cumplieran las sentencias: "Tenemos competencias como policía judicial y se deben cumplir los mandatos, fueran del tipo que fueran", afirmó.