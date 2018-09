La patronal de Melilla critica el silencio de La Moncloa ante el cierre de la aduana

A mediados del pasado julio, mientras la atención se centraba en la oleada de entradas de migrantes por Ceuta, en el lado marroquí de la frontera de Melilla empezó a circular un folio redactado en francés, con el membrete de la Administración de Aduana marroquí pero sin ningún sello, fecha ni firma. La nota informaba de que a partir de finales de julio solo se permitirían las importaciones de mercancías aduaneras efectuadas a través del puerto (marroquí) de Beni Enzar. En la práctica, eso significaba que la aduana terrestre de Beni Enzar, operativa desde 1958 y a la que se accede a través de Melilla, quedaría cerrada.

Ni los empresarios ni las autoridades españolas sabían si realmente Marruecos cerraría la frontera o no. Las autoridades marroquíes no comunicaron nada a las españolas. Pero llegó el 2 de agosto y la aduana se cerró. Quedaron varados en la frontera nueve tráilers. Ahí sigue la mercancía. Los camioneros se volvieron a Melilla a la espera de una solución.

“Una afrenta”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, declaró el 14 de agosto que el cierre de la aduana era “una afrenta para la soberanía española” y cifró en 100 millones de euros anuales el impacto que tendrá la medida en la ciudad. El 21 de agosto, el presidente del PP, Pablo Casado, viajó a Melilla y dijo: “Pedro Sánchez está mudo ante el cierre de la aduana”.

Desde el otro lado de la frontera dejaron pasar un mes sin pronunciar una sola palabra hasta que, el 30 de agosto, el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi, declaró que el cierre era una decisión normal y “soberana” de su país. Mientras tanto, La Moncloa permaneció en silencio. Un silencio que parece haber llegado a su fin, porque hoy la directora de Aduanas, María Pilar Jurado, visitará en Rabat a su homólogo marroquí para tratar el asunto.

Margarita López Almendáriz, presidenta de la Confederación de Empresarios de Melilla, se queja: “Hace un mes que le envié una carta a Pedro Sánchez. No me ha contestado. Aquí no se trata tanto del coste económico, sino de que se haya tomado la decisión de forma unilateral”, añade.

Abdesalam Mohamed Mimun, presidente de la Asociación de Comerciantes de Melilla (Acsemel), considera que buena parte de la culpa la tiene la mala gestión del Partido Popular respecto a las fronteras de Melilla con Marruecos. "Esto no ha sido una bofetada de un día para otro, Marruecos llevaba tiempo preparándolo. De hecho, desde junio ya se comentaba que iban a cerrar la aduana”, indica.

Uno de los empresarios directamente afectados, que pide anonimato, señala: “Alguien del Gobierno español podría haber dicho: ‘Respetamos las decisiones soberanas de nuestro vecino, pero Marruecos tiene que saber que sus actos pueden tener consecuencias”. Y añade: “En Melilla tenemos el hospital colapsado de ciudadanos marroquíes que vienen a que los atiendan por urgencias. Si se decidiera atender solo a los españoles a lo mejor Rabat se pensaba dos veces lo del cierre ”.

¿Cuál es el impacto real que el cierre de la aduana tiene en Melilla? La delegada del Gobierno, Sabrina Moh Abdelkader, sostiene: “La cifra de 100 millones de euros no es real. Ni siquiera de forma aproximada. El comercio atípico [el de las porteadoras, también llamado de contrabando tolerado] seguirá funcionando y ese es el que aporta más beneficio a Melilla. Si finalmente se cerrase la aduana se verían afectadas las tareas de tres o cuatro transportistas, tal vez dos empleados de aduanas… Pero no creo que ningún estibador quedase parado, porque al puerto tiene que seguir llegando mercancía para Melilla. En total, tal vez hablamos de 20 familias. Nosotros vamos a defender sus intereses con toda nuestra energía, pero deberíamos huir de los mensajes demagogos y alarmistas. Melilla no se está asfixiando”.