El presidente del Supremo: “Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse”

La cuestión catalana y el desafío secesionista que tuvo su culmen hace un año con la declaración unilateral de independencia ha ocupado –de forma tácita o expresa- el eje central de los discursos de apertura del año judicial. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha afirmado ante el Rey que “cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”.

El presidente del Supremo ha hecho esta reflexión tras referirse también con contundencia, pero sin citarlo directamente, al problema catalán. Ha advertido que aunque en ocasiones “la violencia o la astucia” han permitido “desbordar” las instituciones, no hay que olvidar que esos “procesos de subversión” al margen del Estado de derecho, "dividen a la sociedad, alteran la convivencia y pueden producir “efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado”. Además, ha añadido, los resultados de esos procesos son siempre inciertos para sus promotores y, en este punto, el presidente del Supremo ha citado al pensador y político francés del siglo XIX Alexis de Tocqueville. “En una revolución, como en una novela, la parte más difícil de inventar es el final”.

En el que previsiblemente será su último discurso como máximo representante del Poder Judicial –su mandato de cinco años expira el 4 de diciembre- Lesmes ha afirmado que España “está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia reciente”, ha recordado que supone “una falacia” contraponer Estado de Derecho y democracia” y ha señalado que “los derechos civiles y políticos se respetan precisamente porque la ley los preserva”.

Durante su intervención, Lesmes ha hecho también referencia a las trabas puestas por Alemania, Bélgica, Suiza o Reino Unido para tramitar las órdenes de detención de los líderes independentistas que se fugaron a esos países. El presidente del Supremo ha lamentado que hayan interpretado “de forma unilateral” los conceptos jurídicos, lo que ha provocado “la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial” basados en la confianza mutua. “Pese a las dificultades, nuestra justicia está llamada a salvaguardar la Constitución, precisamente, por ser la expresión más intensa de nuestro compromiso con Europa”, ha afirmado Lesmes.

Lesmes ha aludido también a los “ataques personales a magistrados”, alentados no solo desde algunos sectores sociales sino, “lo que es más preocupante”, por algunos responsables políticos. El presidente del Supremo y del CGPJ no ha citado expresamente si con esta alusión se refería a los ataques sufridos por el instructor de la causa contra los líderes independentistas o a otros casos de críticas recibidas por magistrados, como las que se vertieron sobre los jueces del tribunal de Pamplona que condenaron a los miembros de La Manada por abuso pero no por violación. Estas “visiones sesgadas o partidistas”, ha afirmado Lesmes, “pueden afectar a la libertad de ánimo y al sosiego con que ha de ejercerse la responsabilidad constitucional de juzgar”.

En otra referencia clara al conflicto catalán, Lesmes ha reprochado también que desde determinados poderes políticos se “alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial”, lo que demuestra, según el presidente del Supremo, “una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de derecho y del ejercicio democrático de la libertad”.

Los discursos de apertura del año judicial son los más solemnes de cuantos se pronuncian entre los muros del Tribunal Supremo, pero como sucede habitualmente con los discursos, salvo con aquellos de trascendencia histórica, se suelen tomar a beneficio de inventario. Sin embargo, en ellos los oradores han dado avisos que posteriormente se han cumplido. El año pasado, en este mismo acto, el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza, garantizó una respuesta “tan firme y enérgica” como fuera preciso contra “las vías de hecho” de los independentistas catalanes y en defensa de la Constitución.

Segarra: "No hay excepciones al cumplimiento de la ley"

Maza lanzó el aviso el 5 de septiembre de 2017, la víspera de que la mayoría secesionista atropellara los derechos de la minoría y aprobara las leyes del referéndum ilegal de autodeterminación y de transitoriedad jurídica. Este lunes, María José Segarra ha renovado usando otras palabras, este compromiso. La actual fiscal general, refiriéndose a “la grave situación generada en Cataluña”, ha manifestado “no puede haber excepciones” a la regla de que la Ley siempre estará por encima de todo y de todos. Segarra, en su primera intervención como máxima representante del ministerio público, ha reiterado que su departamento “actúa con absoluta autonomía” y “solamente al servicio del principio de legalidad”, y ha recordado que “España tiene un sistema judicial fuerte”. Las palabras de Segarra llegan un día después de que se haya conocido que la Fiscalía acusará por delito de rebelión a los políticos que el 27 de octubre pasado declararon la independencia de Cataluña tras el referéndum ilegal en el juicio que está previsto celebrarse este otoño en el Supremo.

La fiscal general ha afirmado que las “legítimas aspiraciones políticas” de una parte de la sociedad catalana deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico. “No hay nada más democrático que la Ley, porque la Ley nos vincula a todos”, ha dicho. Segarra ha citado al juez británico Alfred Denning, uno de los más influyentes del siglo XX: “No importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima”.

En un año en que el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, y otros magistrados y fiscales que han actuado contra las vías unilaterales del independentismo han sido acosados en su actuación judicial y en su vida privada por su actuación, la fiscal general ha prometido: “Seré especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta comunidad. A todos ellos quiero mostrar un apoyo absolutamente inequívoco”, ha afirmado.