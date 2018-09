TVE niega “purgas” o “represalias” en los informativos

Los nuevos responsables de los Informativos de TVE han entrado en colisión con los directivos destituidos, algunos de los cuales han promovido la denominada Plataforma Por una RTVE libre en la que reclaman apoyo para "defender la verdad y la libertad" en la corporación y acusan el equipo pilotado por Begoña Alegría de llevar a cabo "purgas" y "represalias".

Aunque el manifiesto, que arremete contra el "intolerable número" de bajas y "nombramientos afines", no lleva firmas y sus promotores dicen estar respaldados por medio centenar de periodistas, en Torrespaña ven detrás de ese documento a algunos de los directivos destituidos en las últimas semanas. "Para mí es un anónimo. No sé quién está detrás. Posiblemente sea fruto del resentimiento profesional de gente que no ha visto colmadas sus expectativas", ha dicho la responsable de los Servicios Informativos, Begoña Alegría, que ha reconocido estar de acuerdo en parte con el contenido del manifiesto: "Coincido cuando piden una información plural, veraz e independiente. Es lo que hemos defendido los trabajadores durante los viernes negros".

La directora de Informativos ha aprovechado el inicio de la temporada televisiva para negar que se hayan producido "purgas" en Torrespaña. Alegría, que fue apartada de la sección de Nacional -donde era jefa adjunta- por la anterior dirección, ha insistido en que en la etapa que ahora se inaugura hay una clara apuesta por la profesionalidad y un decidido propósito de poner la televisión pública al servicio de los ciudadanos. "Nadie puede poner 'peros' a los editores de los telediarios o a los jefes de área", ha dicho.

El lanzamiento de la Plataforma Por una RTVE libre coincide con las críticas abanderadas por el PP sobre los relevos en Torrespaña, que se han traducido en la presentación en el Congreso de los Diputados de una batería de 60 preguntas sobre los ceses y nombramientos realizados en la etapa de Mateo, administradora única de la corporación desde hace un mes. Especialmente crítico, el portavoz del PP en la Comisión Mixta de control de RTVE, Ramón Moreno, ha asegurado que "la revancha y el sectarismo" se han apoderado de la información en la corporación.

La decisión de no emitir dentro del programa Informe semanal un reportaje sobre los primeros 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la primera gran polémica en TVE. Alegría ha negado que hubiera censura y ha defendido la retirada de este trabajo. "Estaba cojo", ha dicho. Y ha explicado que la persona encargada de su elaboración se fue de vacaciones hace una semana y en la información no se recogían decisiones controvertidas del Ejecutivo, como el decreto sobre la exhumación de los restos de Franco o la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica por la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont.

"Un reportaje que está vivo no se podía dejar grabado y emitirlo obviando lo que estaba pasando esa semana", ha añadido Alegría. Fuentes próximas a Informe semanal aseguran que el trabajo no reflejaba las contradicciones de Sánchez en asuntos importante como la inmigración o el Valle de los Caídos y aseguran que hubiera sido peor emitirlo que dejar de hacerlo. "No tenía un pase", dicen, "porque en lugar de analizar las acciones políticas de Sánchez se limitaba a encadenar las opiniones de tres periodistas".

Tras enfatizar su apuesta por la "profesionalidad", la jefa de los Informativos se ha comprometido a poner en antena programas plurales e independiente. "No queremos una televisión tutelada por los políticos. No lo vamos a consentir".

Bajo el lema 'La fuerza del periodismo', RTVE aspira a que los espacios informativos recuperen la independencia y que los ciudadanos se sientan representados en ellos, al margen de sus tendencias ideológicas. En esta nueva etapa, los cambios afectan a las jefaturas de áreas, los editores de los telediarios y también a sus presentadores. Ana Blanco, vinculada hasta ahora al telediario de las 21.00, conducirá la edición de las 15.00 mientras que el excorresponsal en Washington Carlos Franganillo presentará el TD-2. Oriol Nolis vuelve al fin de semana e Inma Gómez Lobo estará en el matinal. Xabier Fortes se hace cargo de la doble ración de Los desayunos de TVE (a las 8.30 y a las 12.00) y Pilar García Muñiz presentará Informe semanal, un espacio que pasa a estar dirigido por Óscar González. Hasta ahora este veterano formato de reportajes estaba pilotado por Jenaro Castro.

Al frente de los informativos de RNE estará Raúl Heitzmann y el excorresponsal parlamentario Íñigo Alfonso dirigirá y presentará el magacín Las mañanas de Radio1. Estefanía de Antonio es la nueva responsable de contenidos digitales informativos de RTVE.es.