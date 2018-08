Relevo en Torrespaña

En el edificio de TVE en Torrespaña, sede de los Servicios Informativos, hay una planta en la que durante los últimos años se han concentrado periodistas apartados por el anterior equipo directivo. La llamaban “el valle de los caídos”. Tras ser destituidos, a profesionales de larga trayectoria y acreditado trabajo en el medio se les encomendaban tareas por debajo de su capacitación y perfil. El presidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero, recuerda que muchos de los que ocuparon jefaturas durante el mandato de Fran Llorente “fueron apartados de la primera línea de los informativos y, si tuvieron suerte, se colocaron en la segunda línea. Se produjo una malversación de talento, algo gravísimo en una empresa pública que pagan los ciudadanos”.

Una de esas personas apartadas fue Begoña Alegría, que pasó de jefa adjunta del área de Nacional a redactora del programa Parlamento. Alegría fue nombrada directora de Informativos hace un mes, un día después de que Rosa María Mateo tomara las riendas de la corporación como administadora única.

Con casi 20 años en RTVE, Alegría, ha remodelado la estructura de Torrespaña con la designación de nuevos responsables de áreas y editores de los telediarios. “Son cambios que se rigen por criterios estrictamente profesionales, que responden a un único objetivo: recuperar la información al servicio de los ciudadanos y de la verdad”, explica Alegría. Insiste en que ha llegado al cargo para “hacer periodismo, y solo periodismo, independiente de los políticos”. Para ello se ha rodeado de gente “con mucha experiencia y sobrada profesionalidad”.

Todos son veteranos de RTVE, a diferencia de lo que se hizo en la anterior etapa, cuando los jefes de Informativos (primero Julio Somoano y después José Antonio Álvarez Gundín) fueron fichajes externos. De fuera llegaron también, entre otros, José Gilgado, director de informativos diarios; María José Sastre, editora del Telediario-1; Álvaro Zancajo, director del Canal 24 Horas; Elena Sánchez, editora de Los desayunos de TVE, o Víctor Arribas, conductor de La noche en 24 horas.

Caballero niega que se haya producido una purga en Torrespaña y justifica los relevos: “En los últimos años hemos pedido regeneración democrática; que se volviera a hacer periodismo y no información gubernamental. Esto es incompatible con mantener en sus puestos a personas que han estado ejerciendo mal periodismo”. El presidente del consejo apoya los nombramientos por dos razones: son profesionales de la casa y en sus trayectorias hay experiencia y no malas prácticas. Y recuerda que la Redacción revalidó ampliamente en un referéndum (no vinculante) la designación de Alegría. Obtuvo el apoyo del 85,6% (760 votos) en contraste con el 3,75% (28 votos) que cosechó Álvarez Gundín en 2014.

Los nuevos responsables de Torrespaña han sido acusados de haber promocionado a los miembros del Consejo de Informativos, aunque la realidad es que de los 13 integrantes de ese organismo solo dos —Xabier Fortes, que conducirá Los desayunos de TVE y una tertulia política, y José Carlos Gallardo, jefe de Internacional— se han integrado en el equipo directivo. Caballero califica de “maldad con oscuras intenciones” tales críticas. “El nuestro es un trabajo altruista y solo faltaba que fuera una cortapisa para el progreso profesional”, agrega.

El organismo que vela por la independencia y el pluralismo informativo asegura que seguirá “vigilante”, pero Caballero pide a los partidos que no se dejen llevar por la ansiedad ni acusen a la ligera a TVE de ocultar informaciones. Pone como ejemplo la denuncia lanzada por el PP de no emitir los abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este verano. Tras ver las imágenes se pudo comprobar que sí se ofrecieron los pitidos en el telediario.

El consejo hará un seguimiento de los destinos de los destituidos “para que se les dé un trabajo adecuado”. Entre los profesionales que han cesado en sus cargos están el director de Informe semanal, Jenaro Castro; el presentador de Los desayunos de TVE, Sergio Martín, y el director y conductor de los telediarios de fin de semana, Pedro Carreño.

Algunos de los profesionales contratados durante la anterior etapa seguirán vinculados a TVE al haber ganado en los tribunales la fijeza. Es el caso de Julio Somoano y Elena Sánchez. El secretario general de UGT en la corporación, Miguel Ángel Curieses, ha cuestionado esta estrategia. “Es impresentable y un ataque a la ética de lo público que personas que han sido contratadas con puestos directivos y sueldos altos ahora se intenten colar con argucias legales”. En TVE cunde la idea de que algunos contratos se hicieron mal deliberadamente para que los afectados pudieran ganar los pleitos en los tribunales.