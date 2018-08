Ciudadanos denuncia decenas de casos de lazos en instituciones públicas catalanas

Lazos amarillos y pancartas de "Libertad presos políticos y exiliados" cuelgan de las fachadas de las principales instituciones Ejecutivas catalanas —el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona— así como de decenas de Consistorios de Cataluña. Los lazos amarillos y las esteladas (la bandera independentista) están presentes también en la cartelería de las fiestas de los municipios este verano, en las que se pueden encontrar como actividades oficiales el despliegue de 800 esteladas en los balcones del municipio (es el caso del Ayuntamiento de Sant Celoni este 31 de agosto). Ciudadanos ha recopilado fotografías y pruebas de la presencia de simbología independentista en las instituciones —no del resto de los espacios públicos, aunque el partido también lidera una batalla política contra los lazos amarillos en las calles— y la ha llevado al Defensor del Pueblo, al que este jueves ha reclamado por medio de un escrito de amparo que abra una investigación por la vulneración de derechos fundamentales de los catalanes.

El partido refiere al Defensor que es fácilmente comprobable también cómo se ha procedido a la "ocupación" del espacio público catalán (en calles, plazas, monumentos, aceras...) con símbolos partidistas, en referencia a los lazos amarillos. Esa ocupación del espacio "tiene el objetivo de ser completa, totalitaria y totalizante; demostrar que sólo hay unaúnica ideología, la oficialmente alentada, promovida, garantizada y consentida: la única que merece presencia pública con todas las consecuencias negativas respecto de cualquier otra", denuncia Ciudadanos.

La formación incide especialmente en la presencia de símbolos en las instituciones, lo que califica de una "oficialización ideológica por parte de una Administración pública", que considera "el atentado más grave a la democracia, a la libertad y a los valores que dan sentido al Estado constituido". En el escrito entregrado al Defensor del Pueblo, de 38 páginas, Ciudadanos defiende que "las Administraciones deben ser radicalmente neutrales, no sólo porque deben respetar la libertad de los ciudadanos sino porque, además, no pueden servir ideológicamente al interés general. Es radicalmente contrario al orden constitucional".

El partido argumenta en su escrito que cuando una Administración rompe con la neutralidad y "oficializa" una ideología con la ocupación simbólica del espacio público "se quiebra el ámbito de la convivencia" y por eso "es lógico que aparezcan casos de violencia".

El recurso al Defensor, que firma el diputado y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, denuncia también la utilización "ilegal" de datos personales de los catalanes para la consulta del pasado 1 de octubre, así como el incumplimiento de las sentencias que obligan a asegurar una presencia mínima de horas lectivas en castellano y la falta de neutralidad en la radio y televisión pública catalana. Como ejemplo de esa parcialidad se argumenta que TV3 se refiere a los líderes del procés encarcelados como "presos políticos" y a Carles Puigdemont como "presidente en el exilio".

El diputado Girauta y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, han mantenido este jueves una reunión con el Defensor, Francisco Fernández Marugán, y su equipo en le que le han instado a actuar ante la "indefensión" de los catalanes. "Es muy triste que tengamos que llegar a un momento como este, pero la situación de Cataluña no es normal. La situación de abandono, de desamparo, de indefensión que sentimos muchos catalanes es intolerable", se ha quejado tras el encuentro Arrimadas. La dirigente de Ciudadanos ha advertido de que el partido no va a ceder en su campaña contra los lazos amarillos a pesar de la polémica de las últimas horas a cuenta de la agresión a un cámara de Telemadrid en la concentración convocada ayer por su partido en Barcelona. "No vamos a bajar la cabeza, a comprarles el marco mental a los nacionalistas. Quien rompe la convivencia es quien ocupa los espacios públicos", ha zanjado Arrimadas.