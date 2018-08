Sacar a la luz la opaca lista de bienes de la Iglesia

El templo de Zaragoza que no encontraba el registrador

A la iglesia de San Pablo, un monumental templo con torre mudéjar, la llaman la tercera catedral de Zaragoza. Está en la plaza del mismo nombre, y es un icono de la ciudad. Pese a ello, el Registro de la Propiedad número 2 de la ciudad comunicó a la asociación laicista Mhuel (Movimiento hacia un Estado Laico) que “no resulta inscrito el bien inmueble identificado” cuando esta preguntó, aportando ficha catastral y fotografías, por la situación del templo. Poco después fue el Ayuntamiento de Zaragoza el que preguntó, y esta vez el registro sí la localizó. Como sospechaban, llevaba inscrita a nombre de la Iglesia desde 1987.

El Defensor del Pueblo acaba de afear al Ministerio de Justicia la respuesta que dio a Mhuel cuando esta denunció al registrador. No solo no inició expediente disciplinario sino que afirmó que su actuación había sido impecable. El Defensor ha abierto una investigación y asegura que el registrador suministró información “contradictoria en una cuestión no irrelevante”. Para Jorge García, presidente de la organización en Aragón, el caso ejemplifica las dificultades que han tenido hasta ahora para investigar qué bienes se ha apropiado la Iglesia.